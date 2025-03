Szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze, a uczestnicy wraz z tancerzami ciężko pracują nad kolejnymi występami. Dziś wieczorem mieli zaprezentować swoje umiejętności, jednak nie wszyscy pojawią się na parkiecie. Jeden z ulubieńców widzów doznał poważnej kontuzji, która zmusiła go do przerwy w tańcu na co najmniej sześć tygodni. Co się wydarzyło?

Michał Kassin nie zatańczy dziś w "Tańcu z Gwiazdami"

Michał Kassin, choć w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie występuje w roli partnera żadnej z gwiazd, miał ponownie pojawić się na parkiecie podczas otwarcia odcinka. Tancerz, który w poprzednich sezonach prowadził Roksanę Węgiel i Annę Marię Sieklucką, od początku show odpowiada za widowiskowe "openingi". Niestety, podczas piątkowej próby doszło do dramatycznego wypadku - Kassin niefortunnie upadł, doznając poważnej kontuzji stopy.

Miałem jutro ponownie zatańczyć podczas otwarcia odcinka 'Tańca z Gwiazdami', jednak podczas wczorajszej próby niefortunnie upadłem i doznałem poważnej kontuzji stopy - napisał Kassin na Instagramie.

Tancerz nie ukrywał, że jest "lekko załamany" całą sytuacją.

Nie ukrywam, że jestem lekko załamany, bo podobno minimum przez miesiąc nie będę mógł tańczyć, ale zrobię wszystko, by wrócić jak najszybciej na parkiet i jeszcze wcześniej do prowadzenia zajęć - przyznał.

Kilka godzin później Michał Kassin odezwał się do swoich obserwatorów na Instagramie i oznajmił, że jest już po wizycie u lekarza i okazało się, że jest o wiele gorzej, niż się spodziewał.

Na RTG wyszło złamanie piątej kości śródstopia. Czyli jednak bardziej 6 tygodni przerwy - przekazał.

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" - kto występuje?

Na parkiecie szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się wiele znanych twarzy. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski, Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa, Ada Borek i Albert Kosiński, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Magda Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska.

O Kryształową Kulę walczą także Magda Mołek i Michał Bartkiewicz, Ola Filipek i Wojciech Kucina, Cezary Trybański i Izabela Skierska, Michał Barczak i Magda Tarnowska, Grażyna Szapołowska i Jan Kliment oraz Tomasz Wolny i Daria Syta-Ki. W drugim odcinku program opuścili Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa, a w dogrywce znaleźli się Cezary Trybański i Iza Skierska oraz Magda Narożna i Piotr Musiałkowski.

Kolejne odcinki zapowiadają jeszcze więcej emocji! Lubicie oglądać "Taniec z gwiazdami"?

