Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to jedna z najbardziej lubianych par wśród polskich influencerów. Zakochani oczywiście na bieżąco relacjonują swoje życie w sieci, które obserwuje miliony internautów. Nic więc dziwnego, że w tak szczególnym dniu jak ten, para pospieszyła do swoich fanów z radosnymi wieściami. Jest co świętować!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przekazali wspaniałe wieści

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już od ponad 6 lat tworzą zgrany i szczęśliwy związek. Owocami ich miłości są trzy piękne córeczki - Pola, Nela i Jaśminka. Para chętnie pokazuje w sieci rodzinne chwile, które spędza ze swoimi pociechami. Ostatnio też nie brakuje kadrów z nowego domu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. Teraz z kolei zakochani podzielili się radosną nowiną. To wyjątkowy dla nich dzień!

Jak się okazało, to właśnie dziś, 25 czerwca 2024 roku Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski świętują swoją drugą rocznicę ślubu! Z tej okazji na InstaStory pojawiło się piękne ślubne zdjęcie pary, które zostało opatrzone wzruszającym wpisem:

To już nasza druga rocznica ślubu skarbie

O ślubie pary w 2022 roku było naprawdę głośno. Sylwia i Jan przygotowywali się do tego wydarzenia ponad dwa lata i ostatecznie zdecydowali się na uroczystość w góralskim klimacie. Wesele pary było jak z bajki i trwało kilka dni - jak na góralski klimat przystało.

Sylwii Przybysz i Janowi Dąbrowskiemu z okazji ich drugiej rocznicy ślubu życzymy wszystkiego, co najlepsze! Dużo miłości na kolejne lata razem!

