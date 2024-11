Emocje u Agaty z 11. edycji "Rolnik szuka żony" nadal są ogromne! Rolniczka podczas randki z Irkiem przyznała, że sama nie była pewna decyzji na jeszcze dzień przed ich oficjalnym wyjściem, a tymczasem Irek był dobrej myśli, ale zachowywał się bardzo powściągliwie. Internauci sugerują, że kandydat Agaty z "Rolnik szuka żony" też chce zrezygnować, ale po decyzji Mirka nie chce, aby program zakończył się w ten sposób, że wszyscy kandydaci sami wyjadą z gospodarstwa rolniczki.

Nie miał na tyle odwagi jak tamten, aby jej powiedzieć, że nic z tego nie będzie no i wpadł jak śliwka w kompot napisał jeden z internautów.

Internauci poruszeni decyzją Irka z "Rolnik szuka żony". Agata obawiała się, że zrezygnuje tak jak Mirek?

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie ma kontrowersji, ale nie oznacza to, że brakuje emocji. Przed ostatecznymi decyzjami stoją jeszcze Marcin i Rafał, a jakiś czas temu Waldemar ujawnił, że w nowej edycji powstanie przynajmniej jedna para. Widzowie już teraz trzymają kciuki za Kasię i Sebastiana oraz za Wiktorię i Adama, a co z pozostałymi uczestnikami i uczestniczkami? Okazuje się, że Agata podczas randki z Irkiem błyskawicznie zakomunikowała mu, że chciałaby dać im szansę. Po decyzji Mirka rolniczka nie czekała już, aż to Irek pierwszy powie, czy widzi przed nimi przyszłość, ale wzięła sprawy w swoje ręce i chce wybrać się z Irkiem na wspólny wyjazd. Kandydat rolniczki przyznał, że cieszy go ta decyzja, ale internauci zauważyli, że na jego twarzy nie było entuzjazmu. Fani programu sugerują, że ta relacja nie przetrwa i Irek szybko zrezygnuje:

Życzę im jak najlepiej, ale mam wrażenie że Irek się z tego wykręci gdy tylko zgasną kamery

Mam wrażenie że on nie potrafi się z tego wymiksować. Ale i tak nic z tego nie będzie.

Zwieje, ale teraz mu nie wypada jak dopiero tamten nawiał....odczeka i da nogę

'Wczoraj nie miałam tej decyzji', ale Mirek uciekł więc ence pene padło, że wracamy razem i zostajesz, bo jeszcze wyjazd i randka przed nami, a z kimś muszę jechać

Nie brakuje też głosów, że po wyjeździe Mirka para lepiej się dogaduje, a rolniczka zachowuje się bardziej kobieco, co Irka cieszy. Po randce para pozwoliła sobie nawet na pierwsze czułości, a Irek poprosił, aby Agata pogłaskała go po policzku.

Tu miła odmiana, wreszcie Agata pokazała kobiecą stronę i niech idzie tą drogą

A tam ja ich lubię. Ona wariatka, a On spokojny, może ją troszkę poskromi i wyciszy... równowaga musi być... życzę im jak najlepiej

Ojoj jak to się pięknie ułożyło!!! Irek rozpromieniony Agata szczęśliwa czegóż chcieć więcej

Sądzicie, że Agata i Irek mają szansę na miłość? W poprzednich edycjach programu "Rolnik szuka żony" już zdarzały się sytuacje, że para dawała sobie szansę, a niedługo potem pojawiła się informacja o zaręczynach.

mat. prasowe Rolnik szuka żony