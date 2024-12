Roksana Węgiel szerzej publiczności dała się poznać podczas programu "The Voice Kids". Mimo że od jej udziału w talent show minęło już kilka lat, to liczba jej fanów wciąż rośnie. 19-latkę na Instagramie śledzi ponad półtora miliona osób, natomiast na Tiktoku jest ich jeszcze więcej. To właśnie za pomocą tej drugiej platformy Roxie zwróciła się do fanów i przekazała radosną wiadomość oraz podzieliła się nagraniem, które mówi wszystko! 19-latka już dłużej nie chciała trzymać tego w tajemnicy, a spekulowano o tym już od dawna.

To już pewne! Roksana Węgiel przekazała radosną nowinę i potwierdziła plotki

Ten rok bez wątpienia dla Roksany Węgiel jest przełomowy. 19-latka oprócz tego, że miała okazję spróbować swoich sił w tanecznym show "Taniec z gwiazdami" i radziła sobie naprawdę wybitnie, doszła do finału i zajęła drugie miejsce, to zdecydowała się również na ślub ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Młoda gwiazda najpierw zdecydowała się na uroczystość cywilną, a z racji tego, że jest osobą wierzącą, to 25 sierpnia bieżącego roku odbył się jej drugi ślub, tym razem kościelny.

Niedługo po ślubie młoda gwiazda postanowiła rzucić się w wir pracy, gdyż miała zaplanowaną trasę koncertową, jednak niespodziewanie wszystkie jej plany przekreśliła choroba.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć, ciężko jest przystopować jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domaga - oznajmiła Roxie w oświadczeniu.

19-latka aktualnie czuje się już znacznie lepiej, a także podała fanom nowe terminy koncertów. Planuje również wystąpić na sylwestra podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie, ale za nim to nastąpi, Roxie miała dla fanów kolejną radosną informację. Młoda gwiazda postanowiła ogłosić coś, o czym spekulowano już od dawna.

'AH AH AH' już wkrótce - napisała na TikToku, dzieląc się fragmentem swojego nowego kawałka.

Fani tak długo na to czekali i nie mogli ukryć entuzjazmu, widząc zapowiedź nowego kawałka.

nie mogę doczekać się już aż usłyszymy tą nutę w całości

coś czuję, że to będzie hit 2025

nie mogę się doczekać premiery 'Ah Ah Ah'!

Strasznie się nie mogę doczekaaać! - piszą fani.

Fani, słysząc kawałek zaczęli porównywać Roxie Węgiel do Seleny Gomez!

Jak Selena Gomez w teledysku 'naturally'

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Roksaną i zdradziła nam, że rok 2025 będzie "zwieńczeniem pracy".

Dużo się szykuje. Myślę, że rok 2025 będzie takim zwieńczeniem tej pracy, którą wykonaliśmy w tym roku. Cały czas pracuje nad nowym materiałem i szykują się naprawdę spore plany i duże zmiany - oznajmiła.

My już nie możemy się doczekać, aż usłyszymy nowy numer Roxie w całości!

