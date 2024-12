Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, to artysta, który szturmem podbił serca fanów muzyki tanecznej. Karierę rozpoczął jako aktor, zdobywając popularność m.in. dzięki roli Patryka w serialu "Barwy szczęścia". Jego przejście na scenę muzyczną okazało się strzałem w dziesiątkę – dzięki przebojowym utworom takim jak "Wyglądasz idealnie", "Temperatura" czy "Dziewczyno Piękna" szybko zyskał status jednej z najpopularniejszych gwiazd tego gatunku w Polsce. Teraz wyjawił prawdę o swoich zarobkach.

Reklama

Skolim o swoich zarobkach: "Mama trzyma kasiorę"

Nie jest tajemnicą, że w branży muzycznej można osiągnąć imponujące zarobki, szczególnie przy dużej liczbie koncertów. Skolim w wywiadach przyznał, że regularnie koncertuje, co pozwala mu na stabilne dochody. Intensywna praca artysty przyniosła wymierne efekty – wokalista nie ukrywa, że jego finanse są teraz na bardzo dobrym poziomie. Według medialnych doniesień, Skolim zarabia ok. 40 tys. za koncert, a że jego grafik jest wypełniony po brzegi, to potrafi dać nawet 50 występów w przeciągu dwóch miesięcy. Łatwo zatem policzyć, że jego zarobki są naprawdę imponujące.

Ostatnio w szczerym wywiadzie Skolim wyznał, że za zarządzanie jego pieniędzmi odpowiada... jego mama. Artysta ma do niej pełne zaufanie, a decyzja o powierzeniu jej tego zadania była przemyślana.

Moja mama trzyma tę kasiorę. Mam mamę menadżera, ja to po prostu gram, nie wiem, co tam się z tym wszystkim dzieje. Na pewno mi odkładają, żebym tam miał na jakąś kromkę chleba i czarną kawę - wyznał w rozmowie z Pomponikiem

Skolim wyznał także, że chętnie inwestuje oszczędności w nieruchomości oraz grunty, jednak na pytanie, ile dokładnie ich jest, nie był w stanie odpowiedzieć.

I takie, i takie mam, jeśli mam być szczery. (...) Nie doliczyłem się, ale i ziemię mam. Tych hektarów około... No, dość sporo. I mieszkania, i domy - dodał Skolim

Skolim z powodzeniem łączy różne aspekty swojej kariery. Jako aktor zdobył rozpoznawalność, ale to muzyka stała się jego prawdziwą pasją. Jego koncerty gromadzą tłumy, a fani cenią go za energiczne występy i chwytliwe utwory.

Jego sukces finansowy to rezultat konsekwencji, ciężkiej pracy oraz wsparcia najbliższych. Powierzenie finansów mamie może wydawać się nietypowe, ale w przypadku Skolima okazało się skutecznym rozwiązaniem.

Zobacz także: Skolim przebije nawet sanah? Fani w euforii: "Na bogato"

Piotr Matusewicz/East News