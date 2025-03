„Porządny człowiek” to thriller psychologiczny, który skupia się na życiu Pawła – uznanego kardiochirurga. Główny bohater to człowiek sukcesu, prowadzący ustabilizowane życie zawodowe i prywatne. Niespodziewane zdarzenie sprawia jednak, że jego świat zostaje wywrócony do góry nogami.

Paweł staje przed trudnym wyborem, który zaważy na jego dalszym życiu. Produkcja pokazuje, jak presja społeczna, strach przed utratą reputacji oraz osobiste dramaty mogą wpłynąć na człowieka stawiającego czoła kryzysowi moralnemu.

Twórcy serialu starają się ukazać emocjonalne rozdarcie bohatera, który musi podjąć decyzje mające wpływ na jego rodzinę, karierę i relacje z otoczeniem. Fabuła pełna jest nieoczekiwanych zwrotów akcji, a narastające napięcie sprawia, że widzowie będą z zapartym tchem śledzić rozwój wydarzeń.

Krzysztof Czeczot gwiazdą serialu „Porządny człowiek”

Serial „Porządny człowiek” może pochwalić się imponującą obsadą, w której znalazły się znane nazwiska polskiego kina i telewizji.

Magdalena Czerwińska – doświadczona aktorka, znana z ról w dramatach psychologicznych. Jej postać w serialu odgrywa kluczową rolę w życiu głównego bohatera.

Krzysztof Czeczot – aktor wcielający się w postać Pawła, kardiochirurga mierzącego się z wewnętrznym konfliktem moralnym. Czernecki znany jest z ról w produkcjach obyczajowych i kryminalnych.

Agnieszka Żulewska – aktorka, która w serialu wciela się w postać związaną z dramatycznymi wydarzeniami z życia głównego bohatera.

Gdzie oglądać serial „Porządny człowiek”?

Serial „Porządny człowiek” zadebiutował 21 marca na platformie Max. W streamingu wylądował już pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiały się co tydzień. Dystrybutorem produkcji jest HBO, a całość wyprodukowało studio Warner Bros. Discovery. Warto dodać, że Krzysztof Czeczot nie tylko gra główną rolę w serii, ale także jest współautorem scenariusza.

Kim jest Krzysztof Czeczot?

Krzysztof Czeczot (ur. 25 lipca 1979 w Bytowie) to wszechstronny polski aktor, dramaturg, reżyser teatralny, telewizyjny i radiowy, a także pedagog. W 2002 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie obecnie pełni funkcję wykładowcy i posiada stopień doktora habilitowanego.

W trakcie swojej kariery artystycznej był związany z Teatrem Współczesnym w Szczecinie (2004–2009) oraz z warszawskim Teatrem Rozmaitości. Jako aktor wystąpił w wielu filmach i serialach, m.in. w „Głośniej od bomb”, „80 milionów”, „Pech to nie grzech” oraz w serialu „BrzydUla”, gdzie wcielił się w postać Maćka Szymczyka.

