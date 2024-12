Weronika Sowa "Wersow" to popularna polska influencerka, youtuberka i członkini grupy Team X, którą tworzą młodzi twórcy internetowi. Zyskała dużą popularność dzięki swojemu kanałowi na YouTube, gdzie publikuje vlogi, challenge, oraz treści lifestylowe. Wersow jest także znana z mediów społecznościowych, zwłaszcza Instagrama, gdzie dzieli się momentami z życia prywatnego i zawodowego. Prywatnie jest w związku z Karolem "Frizem" Wiśniewskim, liderem Ekipy Friza, z którym 19 czerwca 2023 powitali na świecie córkę Maję.

Podczas rozmowy z Party.pl nasz reporter zapytał Weronikę Sowę "Wersow", czy w swoim dynamicznym życiu czuje się bezpieczna i stabilna? Influencerka wyjawiła: