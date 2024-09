Weronika Sowa ostatnimi czasie jest na językach wszystkich, a to za sprawą tego, że zdecydowała się na metamorfozę swojego uśmiechu. Internauci zarzucają Sowie, że coraz mniej przypomina siebie i wygląda, jakby miała, co najmniej 40 lat. Influencerka w wymowny sposób postanowiła skomentować pojawiające się zarzuty i zrobiła to przy okazji swoich urodzin!

Reklama

Wersow odgryzła się internautom

Weronika Sowa, szerzej znana jako Wersow i jej narzeczony Karol "Friz" Wiśniewski, tworzą jedną z topowych par w polskim show-biznesie. Zakochanych w sieci śledzą miliony fanów, a oni chętnie pokazują, jak wygląda ich wspólne życie. W ostatnim czasie Werow mierzy się z falą krytyki, po tym jak zdecydowała się zrobić nowe zęby. Internauci zarzucają ukochanej Friza, to, że coraz mniej przypomina siebie, mimo że influencerka na każdym kroku podkreśla, że "wraca do naturalnego wyglądu". Wersow obrywa się nie tylko za to, że zdecydowała się na metamorfozę swojego uśmiechu, ale również za to, że... schudła! W sieci nie brakuje komentarzy, że Sowa, wygląda, jakby miała, co najmniej 40 lat. Do tej pory Weronika nie odnosiła się do oskarżeń, jednak przy okazji swoich urodzin postanowiła dać "pstryczka w nos" wszystkim hejterom.

AGENCJA SE/East News

Weronika Sowa, 31 sierpnia, świętowała swoje 28. urodziny. Mama Mai postanowiła w humorystyczny sposób odnieść się do pojawiających się w sieci zarzutów na temat jej wyglądu. Z okazji urodzin Wersow na swoim profilu zamieściła krótki film na, którym pozuje z okazałym tortem. Uwagę od razu zwraca, górne piętro, na którym znajdują się świeczki z liczbą "40". W ten wymowny sposób influencerka dała znać, że widzi wszystkie krzywdzące komentarze, jednak nie zamierza się nimi przejmować.

Sto lat dla mnie - napisała pod nagraniem.

Fanom humorystyczne nagranie od razu przypadło do gustu i podziwiają Weronikę, że ma do siebie taki dystans.

Jak na 40 to dobrze się trzyma

Genialne!!

Nie no Werka wyglądasz pięknie! Kocham twój dystans do tej sytuacji - piszą fani.

A wam jak się podoba nagranie Wersow?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Wersow pokazała rodzinne kadry. Fani zwracają uwagę na jeden szczegół