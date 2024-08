Związek Grzegorza Collinsa i Sylwii Bomby rozwija się coraz bardziej, a z biegiem czasu fani zaczynają dopytywać o ślub. Udało nam się porozmawiać z parą na ten temat i uzyskać jasną odpowiedź! Czy niebawem gwiazda TTV wrzuci fotkę w białej sukni i poinformuje, że została żoną?

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins planują ślub?

Ich związek był dla wszystkich raczej sporym zaskoczeniem, choć wywołał przede wszystkim pozytywne reakcje. Sylwia Bomba ma za sobą sporo trudnych przeżyć, zatem jej fani mieli nadzieję, że u boku Grzegorza Collinsa w końcu odnajdzie prawdziwe szczęście. Rzeczywiście, wszystko wskazuje na to, że tak też się stało, a ich relacja rozkwita coraz bardziej!

Co ważne, na Instagramie bohaterki "Gogglebox" możemy zaobserwować, że jej ukochany ma również świetne relacje z jej córeczką Tosią, co z pewnością jest dla niej istotne. Obserwując ich niemal filmową sielankę trudno się dziwić, że internauci coraz częściej dopytują o ślub. Czy para ma go w planach? Udało nam się porozmawiać z nimi na ten temat i uzyskać jasną odpowiedź. Okazało się, że póki co Sylwii najbardziej zależy na... zaręczynach.

Ja bym chciała taką wstępną rezerwację, czyli zaręczyny, a ślub może nie tak szybko i jakoś bardzo niekoniecznie

Co natomiast ma w tym temacie do powiedzenia Grzegorz Collins? Nie ukrywa, że sama myśl o tym jest dla niego stresująca, bo do tej pory nigdy nie miał okazji się oświadczać. Czy podobnie jednak jak ukochana chciałby pchnąć związek na kolejny etap? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

