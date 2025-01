Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zakończyli swój związek w ubiegłym roku. Bez wątpienia było to niemałe zaskoczenie, bo na Instagramie kreowali się na idealne małżeństwo. Ich miłość się zakończyła, a aktorka opowiedziała o tym Magdzie Gessler w jej nowym programie. Ciężko przejść obojętnie obok tych słów!

Agnieszka Kaczorowska o rozstaniu z mężem

W ubiegłym roku do najgłośniejszych rozstań w polskim w show-biznesie było m. in to pomiędzy Agnieszką Kaczorowską i Maciejem Pelą. Na początku oboje milczeli w tej sprawie, ale gdy aktorka zdecydowała się opowiedzieć o rozstaniu u Kuby Wojewódzkiego, jej mąż postanowił przedstawić swoją wersję w "Dzień Dobry TVN". Dokładna przyczyna ich rozstania nie jest znana, ale wiadomo, że tancerka zakończyła ich relacje, gdy wróciła z tajlandzkiej dżungli, w której nagrywała odcinki do reality-show. Już niedługo widzowie "Królowej Przetrwania" będą świadkami rozmowy Agnieszki Kaczorowskiej z Maciejem Pelą, gdy ona zadzwoniła do niego z dżungli. Podobno ta rozmowa nie należała do najłatwiejszych.

Ostatnio Magda Gessler została prowadzącą nowego programu pt. "Magda gotuje Internet", w którym rozmawia ze znanymi osobowościami. Restauratorka zaprosiła do siebie Agnieszkę Kaczorowską, z którą rozmawiała o jej relacji z mężem. Na Instagramie właśnie pojawił się fragment tej rozmowy.

Ten rok rzeczywiście należy do jakiś takich przełomowych chyba, bo dużo pracuję ze sobą od roku w zasadzie już i czuje, że coś nie do końca – powiedziała Agnieszka.

Nie czułaś się szczęśliwa? – zapytała Magda Gessler.

Tak, nie działało wszystko tak, jak miało działać. Moim zdaniem – wyjaśniła aktorka.

Ty jesteś 7 lat ze swoim – dopytała restauratorka.

Tak – odpowiedziała.

To jest taki kryzysowy wiek – dodała Gessler.

Ja jestem taką osobą, która pragnie iść do przodu. Cały czas się rozwijać. Nie lubię stać w miejscu. Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy kiedy rzeczywiście jest w stu procentach partnerski. Chcę być kobietą, która nie musi brać odpowiedzialności za wszystko, która nie musi być lokomotywą – powiedziała Kaczorowska.

Internauci gorzko o Agnieszce Kaczorowskiej

Słowa serialowej Bożenki z "Klanu" nie zrobiły wrażenia na internautach, którzy stwierdzili, że nie jest ona w ogóle wiarygodna.

Czy naprawdę jest już tak źle że trzeba zapraszać takich ludzi do tv ? Pani Magdo liczyłem na wyższy poziom

Nie da się jej słuchać stara się zawsze dobierać słowa tak, żeby każdy myślał że jest taka mądra. A tak pierdzieli zazwyczaj, że jej rozmów masło maślane wychodzi

Mam wrażenie, że Kaczorowska cały czas jest sztuczna w tym co mówi, cały czas kłamie. – piszą internauci.

