Od dłuższego czasu fani spekulowali, że ślub Wersow i Friza jest coraz bliżej. Para wielokrotnie podkreślała, że chce sformalizować swój związek, a temat ceremonii przewijał się w ich wypowiedziach już od dawna. Teraz wszystko wskazuje na to, że wielki dzień nadchodzi wielkimi krokami. Wersow w końcu postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i otwarcie odniosła się do swoich ślubnych planów, ujawniając, że to wydarzy się jeszcze w tym roku.

Wersow i Friz przygotowują się do ślubu

Wersow i Friz to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie, a ich relację od lat śledzą miliony fanów. W czerwcu 2023 roku powitali na świecie córkę Maję, a teraz przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia. Wersow oficjalnie potwierdziła, że ślub z Frizem odbędzie się jeszcze w tym roku! W jednym z najnowszych filmów na YouTube influencerka pokazała swoją "vision board" na 2025 rok, na której znalazły się dwa kluczowe cele: ślub i wieczór panieński.

Na mojej tablicy na magnesy pojawiło się kilka postanowień(...) Powiesiłam vision board na ten rok - zdradziła influencerka, pokazując tablice z wielkim napisem 'ślub'.

W centralnej części pojawił się napis "This is my winning season", co można przetłumaczyć jako "To jest mój czas na wygraną", sugerując, że dla Wersow ten rok będzie przełomowy. Najbardziej wyróżnia się sekcja poświęcona ślubowi i wieczorowi panieńskiemu, gdzie widać zdjęcia sukni ślubnej, romantycznej ceremonii i eleganckiej sali weselnej. To potwierdza, że przygotowania są już w toku. Na tablicy znalazły się także odniesienia do rodziny.

Fani Wersow i Friza od dawna zastanawiali się, kiedy para stanie na ślubnym kobiercu. Zaręczyny odbyły się już w 2021 roku, ale przez długi czas nie było wiadomo, kiedy odbędzie się ceremonia. Weronika Sowa, już nie raz wspominała, że chciałaby mieć swoj ślub a, w rozmowie z nami, przyznała jakiś czas temu, że to jest jedno z jej największych marzeń.

Zawsze marzyłam i jeszcze marzę o tym, żeby przeżyć swój ślub, bo naoglądałam się, nawet jak moi rodzice mają ten dworek, to non stop co weekend były przynajmniej dwa wesela, więc sama gdzieś tam też chciałabym przeżyć to doświadczenie. - mówiła nam.

Historia miłości Wersow i Friza

Wersow i Friz od lat tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie. Ich uczucie narodziło się w czasach, gdy Weronika dołączyła do Ekipy Friza, a z biegiem czasu ich relacja przerodziła się w poważny związek. W 2021 roku Friz postanowił zrobić kolejny krok i oświadczył się ukochanej podczas romantycznej podróży do Grecji. Zaręczyny wzbudziły ogromne emocje wśród fanów, którzy od tamtej pory z niecierpliwością czekali na ślub.

Para przez długi czas poszukiwała idealnego miejsca na ceremonię, rozważając różne lokalizacje, w tym uroczystość za granicą. Ostatecznie decyzja o terminie ślubu zapadła, a Wersow potwierdziła, że wielki dzień odbędzie się jeszcze w tym roku.

