Ideał faceta Beaty Kozidrak jest taki jak ideał Roxie Węgiel? To może nieźle zaskoczyć: "Musi być..."

Kwestią czasu było pojawienie się Roksany Węgiel w programie Kuby Wojewódzkiego. 14-letnia wokalistka jest na samym szczycie i wszyscy chcą z nią pracować. Jednak fanom show nie do końca odpowiada udział tak młodej gwiazdy w programie. Dlaczego? Roksana Węgiel w programie Kuby Wojewódzkiego Nie ma co ukrywać - program Kuby Wojewódzkiego jest przeznaczony starszej publiczności ze względu na ostre żarty dziennikarza i jego sposób prowadzenia rozmowy. "Król TVN" nie boi się trudnych pytań, oscylujących na granicy dobrego smaku. Czy 14-letnia Roksana będzie czuła się dobrze u Kuby na kanapie? Rozmowa została już nagrana, a z InstaStories Wojewódzkiego wynika, że Węgiel podarowała mu debiutancką płytę z autografem, nazywając go "wujkiem". W show zaśpiewa również singiel "Lay Low". Drugim gościem dziennikarza była zaś Agata Kulesza: aaaaaaaaaa we #wtorek u mnie #ligamistrzów a dokładnie #ligamistrzyń @agata_kuleszaofficial (pomimo, że to nie jest jej konto) oraz @roxie_wegiel #oscar spotyka #eurowizjajunior Co fani talk-show piszą o udziale Roxie? Na Węgiel znów wylał się hejt... Ta program do oglądania dla ludzi od 16r.z a zaprasza 14 czy tam 15 latke 😂 ma to sens Pani Agata super🔥 Ale tam mała... No niee Domowe przedszkole? Proszę Cię Kuba... - piszą niektórzy fani. Inni na szczęście cieszą się z udziału Roksany: Dlaczego nasz naród ciagle narzeka ? Wszystko nie tak? I co Wam ta Roxi zrobiła ? Czy ktoś w ogóle słyszał jak na spiewa na żywo i jaki ma głos? Banda frustratów - pyta jeden z widzów. Mamy nadzieję, że Kuba stanie w obronie swojej młodej rozmówczyni i wytłumaczy fanom, dlaczego zaprosił Roksanę...