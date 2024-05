Julia von Stein zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Diabelnie boskie", w którym pokauje swoje wystawne życie. Jak sama wspomina- do szczęścia brakuje jej jedynie odpowiedniego partnera. Jednak Julia von Stein ma pewne wymogi, co do swojej drugiej połówki. Zobaczcie, jakie cechy są pożądane przez Julię.

Julia Von Stein z "Diabelnie boskich" zdradza, jaki powinien być jej przyszły mąż

Julia von Stein nie kryje, że osiągnęła już wiele, a w kwestii materialnej niczego jej nie brakuje. W ostatnim czasie udzieliła wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym wyznała, że jedynie czego pragnie to mąż i dziecko.

Nigdy nie marzyłam o Warszawie, o karierze, o luksusach. Ja to wszystko mam. (...) To, co ma każdy, ja tego nie mam. To jest strasznie przykre, a jestem przedobrą kobietą i tu chyba jest mój problem. Przebaczam każdą zdradę. (...) Mama z babcią twierdzą, że ktoś na mnie rzucił urok - mówiła wówczas Julia.

Teraz Julia von Stein nagrała InsaStory, w którym zdradziła, że założyła konto w popularnej aplikacji randkowej. Szybko uznała, że to nie dla niej i zaapelowała do fanów, że szuka męża. Jednak nie każdy może nim zostać! Celebrytka ma szereg wymagań.

Gdzie mam znaleźć męża? Żeby był zrównoważony psychicznie, bez psychicznych byłych, bez dzieci(...) musi akceptować Łukasza, musi zrozumieć moją miłość do mojego ojca , że mój ojciec jest dla mnie BARDZO ważny - mówiła Julia.

Tata Julii jest dla niej ważny, co widać m.in. w programie "Diabelnie boskie". Celebrytka liczy się ze zdaniem swojego ojca i spędza z nim wiele czasu. Co ciekawe, Julia von Stein i jej przyjaciel Łukasz dopowiedzieli, że przyszły mąż Julii powinien być na podobnym poziomie finansowym, co ona.

Gdzie w Warszawie mogę poznać kandydata na partnera. Ja nic od niego nie chcę tylko, żeby... on nie chciał nic ode mnie! Jeżeli chodzi o kwestie finansowe i tyle. Ja nie zdradzam, ja jestem fair tylko nie chce być samotna - dopowiedziała Julia Von Stein.

Okazuje się, że celebrytka naprawdę cierpi z powodu samotności. Sama przyznała, że w związku z długim weekendem odczuwa to, że wiele osób wyjeżdża, a ona jest sama i nie ma z kim spędzić wolnego czasu.

Myślicie, że Julia znajdzie odpowiedniego kandydata na męża?

