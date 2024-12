Magda to była kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony". Udział w programie kosztował ją sporo emocji, a na jej twarzy nie raz pojawiły się łzy. Chociaż rolnik ostatecznie podziękował jej za udział w programie, szybko znalazła miłość po programie. Wygląda na to, że widzowie rolnika chcieliby poznać jej ukochanego. Pod presją pytań postanowiła zabrać głos.

Magda od Rafała z "Rolnik szuka żony" o nowym partnerze

Magda z "Rolnik szuka żony" wywołała niejedną sensację swoim udziałem w rolnik szuka żony. Okazało się, że idąc do programu miała kilka tajemnic, o których nie wspomniała w liście do Rafała. Tuż przed ostateczną decyzją rolnika, które z dziewczyn zaprosi na swoje gospodarstwo, przyznała, że była w kilkuletnim związku, a w dodatku było to małżeństwo. Rafał nie ukrywał, że gdyby wiedział o tym już na etapie listów, nie zdecydowałby się na bliższe poznanie. Jednak okazało się, że mimo tajemnicy, która według innych kandydatek mogłaby przekreślić jej szanse u rolnika, udało jej się otrzymać zaproszenie na gospodarstwo.

Starania Magdy jednak nie zostały docenione przez Rafała, który czuł się delikatnie "osaczony" zaangażowaniem uczestniczki. Ostatecznie zdecydował jej się podziękować za udział w programie. Magda pojawiła się również w finałowym odcinku, gdzie zdradziła kolejną tajemnicę tym razem dotyczącą swojej wiary. Fani są jednak ciekawi, jak potoczyło się życie Magdy po "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że jest szczęśliwie zakochana, jednak czy zdecyduje się pokazać swojego partnera?

Magda z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że otrzymuje całkiem sporo pytań związanych z tym, czy ujawni, kim jest jej miłość. Postanowiła zabrać głos:

Dużo osób pyta, czy kiedyś ujawnię partnera. Już odpowiadam... Nie mam takiej potrzeby pokazywania twarzy i co u nas się dzieje. Wolę robić to naturalnie, ze smakiem i żyć z Moją Miłością w ciszy i spokoju. Lepiej budować coś w ciszy niż się chwalić, a później martwić, że coś nie wyszło. Nie lubię robić czegoś na pokaz.

Przy okazji jednak zdradziła małą romantyczną tajemnicę swojego związku. Do zdjęcia z partnerem, na którym zasłoniła jego twarz, dodała piosenkę U2 "With or without you", co okazało się nie być przypadkowym wyborem:

Piosenka w tle jest piosenką, którą często gra mi na pianinie.

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" miłość ostatecznie znalazły dwie pary. Rafał, który odrzucił Magdę, stworzył szczęśliwy związek z Dominiką, a Marcin jest szczęśliwy z Anią. Niedawno obie pary można było zobaczyć na antenie "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedzieli o swoim planach na przyszłość. Uczestnicy zachęcali również widzów do zgłoszeń do 12. edycji "Rolnik szuka żony", do której właśnie ruszyły castingi. Jesteście ciekawi nowych bohaterów, których poznamy już w przyszłym roku?

