Aby obrać kokos, należy w pierwszej kolejności znaleźć trzy wgłębienia i wylać wodę kokosową – przyda się wąski nóż lub korkociąg. Wodę najlepiej wypić – to doskonały środek izotoniczny. Obranie kokosa ułatwi nóż, młotek lub piekarnik.

Kokos – składniki odżywcze i właściwości

Orzech kokosowy, zwany popularnie kokosem, to owoc palmy kokosowej. Stanowi bogate źródło minerałów: potasu, magnezu, wapnia, fosforu i sodu. Powinny go jeść osoby długotrwale narażone na stres. Zawartość magnezu zapobiega również powstawaniu skurczy. Kokos działa dobroczynnie na urodę: wzmacnia włosy, paznokcie, nawilża skórę. Miąższ kokosa jest niestety dość kaloryczny – zawiera 354 kalorie w 100 gramach. Z kolei szklanka wody z kokosa to 58 kalorii.

Jak obrać kokos – instrukcja krok po kroku

Zanim kupisz kokos, potrząśnij nim – jeśli słyszysz chlupanie, to znak, że owoc jest świeży.

Znajdź na kokosie trzy wgłębienia. Jedno z nich jest zawsze miększe od pozostałych.

Zrób otwór w jednym z nich za pomocą długiego, ostrego noża lub korkociągu.

Przelej wodę z kokosa do salaterki (woda kokosowa nawadnia organizm oraz uzupełnia niedobory elektrolitów).

Tępą stroną noża uderzaj w owoc tak długo, aż skorupa pęknie lub użyj młotka – uderzaj w kokos dookoła jego średnicy. Innym sposobem jest podgrzanie kokosa w piekarniku przez 30 minut w ok. 120 stopniach Celsjusza – skorupa sama się przepołowi bądź będzie dużo mniej odporna na uderzenia.

Odłącz miąższ od skorupy.

Za pomocą obieraczki pozbądź się brązowej skórki.

Pokrój miąższ na dowolne kawałki.