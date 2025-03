W trzecim odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami" doszło do wyjątkowej sytuacji. Program rozpoczął się od dogrywki pomiędzy dwiema zagrożonymi parami: Magdaleną Narożną i Piotrem Musiałkowskim oraz Cezarym Trybańskim i Izabelą Skierską. Bitwę wygrała Magda Narożna, która teraz przekazała radosną nowinę!

Z kim zatańczy Magda Narożna w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Magdalena Narożna, uczestniczka 16. edycji programu "Taniec z gwiazdami", po ostatnim odcinku podzieliła się swoją radością z fanami. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi przyznała, że czuje ogromną satysfakcję i wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymuje od widzów. Wokalistka zdradziła, że najbliższy epizod "Tańca z gwiazdami" będzie pełen emocji.

Jak się okazuje, w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczą występy rodzinne. Każda z gwiazd zaprosi do tańca swoją bliską osobę. Magdalena Narożna zdradziła, z kim zatańczy na parkiecie show. Okazuje się, że jej nastoletnia córka Gabrysia przyjedzie z domu rodzinnego w Łomży do Warszawy, aby zatańczyć z mamą w "Tańcu z Gwiazdami".

Ona ma już spakowaną torbę. Jutro odbieram ją z dworca, bo przyjeżdża do mnie. To jest fantastyczne (...). Oprócz tego, że zatańczymy razem, cieszę się, że spędzimy razem trochę czasu - wyjawiła Narożna w rozmowie z Pomponikiem.

Okazuje się, że pod nieobecność Narożnej 14-letnia Gabrysia przejęła obowiązki domowe.

Ja wiem, jak ona świetnie sobie radzi. W domu zrobiła progres ogromny. Zaczęła troszkę gotować i piec

Na koniec Magda Narożna podkreśliła, że ma doskonałą relację z córką i to pewnie dlatego postanowiła zaprosić ją do wspólnego występu w "Tańcu z Gwiazdami".

My się z Gabrysią kochamy ogromnie. Mamy świetne relacje - dodała Narożna.

Rodzinny odcinek w "Tańcu z Gwiazdami"

W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wszystkie pary będą miały okazję zatańczyć z bliską im osobą. Jak wiadomo, Magda Narożna zatańczy z córką, a Mara Jeleniewska zaprosi mamę do spędzenia "tanecznego" czasu. W trzecim odcinku show Tomasz Wolny zapewniał, że jeśli uda mu się przejść dalej to zatańczy z ukochaną żoną. Fani zastanawiają się, z kim zatańczy Filip Gurłacz, Blanka czy Ola Filipek, jednak na ten moment zostaje to tajemnicą.

