Ciężko jest nadążyć za Dodą, która potrafi zaskoczyć na każdym kroku. Ostatnio piosenkarka postanowiła opublikować zdjęcie z przeszłości i porównała je z teraźniejszością. 40-latka zdradziła, również czego nauczyła się przez te wszystkie lata, a jedna z internautek postanowiła podzielić się pewną historią związaną z gwiazdą w komentarzach. Doda nie mogła zostawić tego bez odpowiedzi!

Reklama

Fanka wypomniała Dodzie, co zrobiła 20 lat temu

W ubiegłym roku Doda świętowała 20-lecie swojej muzycznej kariery. Od tego czasu zmieniła się nie do poznania i dojrzała jako artystka, ale co najważniejsze nadal jest królową sceny. W ostatni dzień roku Doda otworzyła Sylwester w Polsacie, śpiewając hit Jennifer Lopez "Let's get loud" i po raz kolejny udowodniła, że jest niezastąpiona. Od początku swojej kariery nie bała się eksperymentować ze swoim wyglądem ani odważnymi stylizacjami, które zawsze przyciągały wzrok. Nie jest również tajemnicą, że na początku swojej muzycznej przygody wokalistka była fanką różu i solarium, a jej zdjęcia z przeszłości do dziś wzbudzają sensację.

Na początku nowego roku Doda postanowiła opublikować swoje zdjęcie sprzed 20 lat i zdradziła, że te lata nauczyły ją bardzo wiele i jest wdzięczna za wszystkie lekcje. 40-latka nie ukrywa, że doświadczenia, które ma już za sobą sprawiły, że jest lepszą wersją siebie i nie chciałaby dziś zamienić się z 20-letnią sobą, śmiejąc się z jednego ze swoich ówczesnych nawyków - nadmiernego korzystania z solarium.

Życzę Wam żeby każdy nowy rok był dla was lepszy! Żeby tak się stało, dbajcie o to, by sami być lepsi. Trzy rzeczy: 1- psychika i ludzie, wokół którzy dbają o wasz spokój. 2- zdrowie, dyscyplina, konsekwencja 3- od botoxu jeszcze nikt nie umarł. Nigdy nie chciałabym się zamienić z dwudziestoletnią sobą ze zdjęcia i nie dlatego że spałam w Solarium wtedy. Tylko wiedza, doświadczenie i świadomość, które mam -są dla mnie tak cenne i przydatne, że nawet nie oddałabym ich za możliwość cofnięcia czasu. Samorozwój, to tamta ja byłaby ze mnie teraz dumna – napisała Doda.

Zdjęcie Dody sprzed 20 lat przywróciło wiele wspomnień. Jedna z internautek postanowiła podzielić się pewną anegdotką o tym, jak spotkała wokalistkę. Artystka od razu zareagowała na jej słowa.

Haha z 20 lat temu prosiłaś mnie, żebym przepuściła Cię w kolejce do solarium w Matrixie na Mokotowie – napisała jedna z internautek.

Przepuściłaś? – zapytała Doda.

Oczywiście. Miła i sympatyczna dziewczyna znana z telewizji, dla takiej dziewczyny jak ja w tamtym czasie to było coś i po latach mam co wspominać. Pozdrawiam serdecznie – odpowiedziała internautka.

Dzięki stara, zawsze krok bliżej do przebarwień, girls power – odpowiedziała wokalistka.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel reaguje na słowa Dody po sylwestrze. Podziela jej zdanie?