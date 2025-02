Dziennikarka TVN, Magda Łucyan, od lat zmaga się z endometriozą – chorobą, która dotyka miliony kobiet na całym świecie. W szczerym wyznaniu opowiedziała o bólu, trudnej diagnozie i walce o normalne życie. Wspólnie z Katarzyną Górniak napisała książkę „Taka twoja uroda”, w której obalają mity na temat tej podstępnej choroby. Opublikowała też zdjęcie ze szpitala i podzieliła się z fanami trudnymi wspomnieniami.

Magda Łucyan mówi o walce z chorobą

Magda Łucyan to jedna z wielu kobiet, które przez lata zmagały się z niewłaściwą diagnozą. Endometrioza to przewlekła choroba, w której tkanka podobna do błony śluzowej macicy rozrasta się poza nią, powodując silny ból i liczne powikłania zdrowotne. Dziennikarka TVN przyznała, że jej przypadłość przez długi czas była bagatelizowana, a objawy tłumaczono „typowymi dolegliwościami kobiecymi”.

Zazwyczaj jako dziennikarka znikam za historiami bohaterek i bohaterów. Tym razem staję z nimi w jednym szeregu, bo też choruję na endometriozę. Podczas rozmów do książki „Taka twoja uroda” wielokrotnie myślałam: »Dobrze wiem, o czym mówisz« – napisała na Instagramie.

Też doświadczałam paraliżującego bólu. Też byłam zbierana przez męża z podłogi, bo nie miałam siły wstać – dodała.

Magda Łucyan napisała książkę o endometriozie

Wraz z Katarzyną Górniak, Magda Łucyan postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia i napisać książkę „Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek”. Autorki obalają w niej mity związane z chorobą i pokazują, jak trudna jest jej diagnoza. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości społecznej i pokazanie, że ból miesiączkowy, który utrudnia życie, nie jest czymś „normalnym” i wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

Dziennikarka sama była odsyłana przez lekarzy, którzy bagatelizowali jej problemy. Teraz Łucyan chce dotrzeć do innych kobiet z podobną historią i pokazać im, że nie są same. Niestety sama doświadczyła błędów lekarskich, które odbiły się na jej zdrowiu nieodwracalnymi powikłaniami.

Magda Łucyan została mamą

Historia Magdy Łucyan ma szczęśliwe zakończenie. Dziennikarka trafiła na odpowiedniego specjalistę, który pomógł jej przejść przez leczenie i operację. Jej stan był już bardzo zaawansowany. Endometrioza rozprzestrzeniła się na wiele narządów.

Szalejąca w poprzednich latach endometrioza zajęła wiele narządów. Doszła aż do przepony – wyjaśniła.

Po operacji jej życie całkowicie się zmieniło. Łucyan pół roku później zaszła w ciążę. Później na świat przyszła jej córeczka, Teresa. To właśnie jej dziennikarka zadedykowała swoją najnowszą książkę o chorobie.

Tereski nie byłoby, gdyby nie długa i ciężka walka z chorobą. A tej książki nie byłoby, gdyby nie Tereska – dodała.

