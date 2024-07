Olej kokosowy ma wszechstronne zastosowanie w kuchni. Można używać go do wypieków, smażenia (ponieważ się nie przypala i jest stabilny termicznie), pieczenia, sprawdza się również jako zastępnik masła, składnik koktajli czy sałatek.

Reklama

Olej kokosowy – właściwości i przechowywanie

Olej kokosowy jest tłuszczem pozyskiwanym z miąższu kokosa. Zawiera około 92% tłuszczów nasyconych, które w zdrowym modelu żywienia są jednym z podstawowych źródeł energii dla człowieka ponieważ są łatwo trawione i przyswajane. To, co odróżnia go od innych olejów roślinnych, to jego konsystencja. W temperaturze pokojowej przybiera stałą formę, po wstawieniu do lodówki dosyć mocno tężeje i nabiera mlecznej, białej barwy. Po lekkim podgrzaniu przechodzi w stan płynnej, przezroczystej cieczy. Nie ma konieczności przechowywania go w lodówce ponieważ nie jełczeje i nie psuje się. Najlepiej zaopatrywać się w olej nierafinowany, tłoczony na zimno – ten zawiera najwięcej cennych dla organizmu składników odżywczych.

Olej kokosowy ma bardzo wysoki punkt dymienia – około 240 stopni, dzięki czemu nie przypala się. Podczas gdy inne tłuszcze rozpadają się pod wpływem wysokich temperatur na szkodliwe i rakotwórcze substancje, olej kokosowy zachowuje swoje właściwości.

Olej kokosowy – jak stosować? Przepisy

Oleju kokosowego można używać podobnie jak każdego innego tłuszczu. Możesz użyć go do koktajlu lub smoothie, np. miksując mango, banana, gruszkę i kilka liści szpinaku, dodając pół łyżeczki oleju kokosowego wzbogacisz napój o dodatkowe właściwości odżywcze a zawarte w warzywach i owocach witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) zostaną przyswojone przez organizm. Olej kokosowy z powodzeniem zastępuje masło – ze względu na jego kremową konsystencję, jaką przybiera w temperaturze pokojowej, możesz smarować nim pieczywo, lub wykorzystać do przygotowania roślinnego smalcu. Wystarczy, że rozpuścisz na patelni 10 łyżek oleju, dodasz drobno posiekaną cebulę, 1 ząbek czosnku i szczyptę soli. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj (nie będzie to trudne ponieważ olej pod wpływem temperatury stanie się płynny), zrumień cebulkę, całość przelej do miseczki i wstaw po ostudzeniu do lodówki. W ten sposób będziesz mieć pyszny i zdrowy smalec. Olej kokosowy doskonale zastępuje tłuszcz do smażenia, pieczenia, może być dodawany do zup, zapiekanek, ciast – jego zastosowanie w kuchni jest wszechstronne. Aromat kokosowy jest ledwo wyczuwalny – szczególnie po podgrzaniu oleju do bardzo wysokich temperatur.

Zobacz także