Amy Dowden to utalentowana tancerka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w brytyjskim programie tanecznym "Strictly Come Dancing", odpowiedniku polskiego "Tańca z gwiazdami". Występując w programie, zyskała uznanie zarówno widzów, jak i jurorów, dzięki swojej technice i scenicznemu wyrazowi.

Przez lata obecności w show, Dowden stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy brytyjskiej telewizji. Jej pasja do tańca oraz charyzmatyczna osobowość przyniosły jej szerokie grono fanów, a jej popularność przekroczyła granice Wielkiej Brytanii. Teraz okazuje się, że docenił ją sam król Karol III.

Amy Dowden: Gwiazda "Tańca z Gwiazdami" odebrała nagrodę od króla Karola III

Amy Dowden , zyskała popularność w brytyjskiej odsłonie programu "Taniec z Gwiazdami", a teraz otrzymała Order Imperium Brytyjskiego (MBE) podczas oficjalnej uroczystości w Pałacu Buckingham. Wyróżnienie wręczył jej osobiście król Karol III.

Order Imperium Brytyjskiego to jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez monarchię brytyjską. Jest ono nadawane osobom, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, w tym kulturze, sztuce oraz działalności charytatywnej.

Dla Dowden było to wyjątkowe wydarzenie, które podkreśliło jej wkład w działalność społeczną. Uroczystość odbyła się w dostojnej atmosferze Pałacu Buckingham i była świadectwem uznania, jakim cieszy się tancerka w Wielkiej Brytanii.

Działalność charytatywna Amy Dowden

Amy Dowden od lat angażuje się w pomoc osobom cierpiącym na choroby zapalne jelit. Jej zaangażowanie wynika z osobistych doświadczeń – sama zmaga się z tą dolegliwością i otwarcie mówi o jej skutkach.

Dzięki swojej popularności Dowden wykorzystuje swoją pozycję do podnoszenia świadomości społecznej na temat choroby oraz zbierania funduszy na badania i wsparcie dla pacjentów.

Otrzymanie Orderu Imperium Brytyjskiego stanowi dowód na to, że jej działalność została doceniona przez brytyjską rodzinę królewską oraz szerszą opinię publiczną. Amy Dowden dołączyła tym samym do grona osób uhonorowanych przez monarchię za wybitne osiągnięcia i działalność charytatywną. Jej historia pokazuje, że pasja i determinacja mogą przyczynić się nie tylko do sukcesu zawodowego, ale także do realnej pomocy innym.

Polka w brytyjskim "Tańcu z Gwiazdami"

Mało kto wie, że w tym samym programie, w którym występuje Amy Dowden tańczy również polka- Jowita Przystał. Jowita niegdyś była związana z Michałem Danilczukiem. Para ta występowała również w międzynarodowej grupie tanecznej "Burn the Floor" oraz w produkcjach musicalowych na Broadwayu, takich jak "Legalna Blondynka", "Priscilla, Królowa Pustyni" i "Rock of Ages". W 2019 roku przeprowadzili się do Londynu, aby kontynuować karierę w Wielkiej Brytanii. W 2020 roku Jowita i Michał zwyciężyli w drugiej edycji programu "The Greatest Dancer", co otworzyło jej drzwi do udziału w programie "Strictly Come Dancing". W 2021 roku dołączyła do profesjonalnej obsady tego show, a w 2022 roku, w parze z Hamzą Yassinem, zdobyła główną nagrodę. Jowita jest pierwszą tancerką w historii programu, która wygrała swój debiutancki sezon z celebrytą. Poza działalnością telewizyjną Jowita aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, dzieląc się swoją pasją do tańca z szeroką publicznością.

