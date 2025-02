Magdalena Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, przygotowuje się do udziału w nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Jej tanecznym partnerem został Piotr Musiałkowski, który ma jednak przed sobą jeszcze jedno duże wyzwanie. Tancerz został bowiem zaangażowany w przygotowania do Eurowizji 2025, gdzie będzie towarzyszył Justynie Steczkowskiej podczas jej występu w Bazylei. Czy przeszkodzi mu to w udziale w tanecznym show? Wszystko jasne!

Czy partner Magdy Narożnej wycofa się z programu "Taniec z Gwiazdami"?

Wokół udziału Narożnej w programie zaczęło pojawiać się coraz więcej plotek. Niektórzy sugerowali, że Musiałkowski może zrezygnować z „Tańca z Gwiazdami”, by skupić się na przygotowaniach do Eurowizji. Z uwagi na napięty grafik i liczne treningi zarówno z Justyną Steczkowską, jak i Magdaleną Narożną, pojawiły się wątpliwości, czy tancerz podoła obu wyzwaniom. Teraz w rozmowie ze Światem Gwiazd Magda i Piotr wyjawili całą prawdę:

Może nie, że przeszkadza, ale wiadomo, że to są duże przedsięwzięcia i gdzieś tam trzeba ten czas trochę dzielić. Ale kto mnie zna, to wie, że nie jestem osobą, która po prostu rezygnuje i jest zmęczona. Od razu wiedziałem, że fajnie – są duże projekty, trzeba działać, trzeba się sprężyć, trzeba to zrobić i myślę, że będzie okej. Wszystko. Nie ma co się martwić, że z czegoś tutaj trzeba rezygnować - powiedział Piotr.

Fani zaczęli zastanawiać się, czy produkcja „Tańca z Gwiazdami” nie będzie musiała w trybie pilnym szukać nowego partnera dla wokalistki. Na szczęście tancerz zapewnił, że mimo intensywnego czasu da radę pogodzić swoje zajętości!

Czy Magda Narożna liczy na finał "Tańca z Gwiazdami"?

Każdy uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zapewne marzy o tym, aby sięgnąć po Kryształową Kulę i nagrodę finansową. Magda Narożna podchodzi do tego z dużą pokorą i nie wybiega w przyszłość. Póki co, skupia się na pierwszym odcinku, licząc na to, ze scena doda jej mocy i otworzy na nowe zadanie, jakim jest taniec towarzyski.

Ja myślę, że to za wcześnie na takie myślenie. Każdy po to przyszedł, ale ja skupiam się na tym, żeby na pierwszym odcinku zatańczyć tak, żeby nie zawieść Piotra. Scena wpływa na mnie pozytywnie, ale nie wiem, nie robiłam tego nigdy! - powiedziała w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Start programu "Taniec z Gwiazdami" już za dwa dni!

16. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” rozpocznie się w niedzielę, 2 marca 2025 roku, o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

Program będzie emitowany co tydzień w niedzielne wieczory.

W tej edycji na parkiecie zobaczymy dwanaście par, w tym takie gwiazdy jak Blanka Stajkow, Maciej Kurzajewski, Magda Mołek, Cezary Trybański, Maria Jeleniewska, Tomasz Wolny, Grażyna Szapołowska, Filip Gurłacz, Magdalena Narożna, Michał Barczak, Ola Filipek oraz Adrianna Borek.

Show poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a w jury zasiądą Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak.

Jak myślicie? Kto okaże się taneczną perełką tego sezonu?

