Piotr i Agnieszka Głowaccy wzięli udział w programie "Azja Express", co przyniosło im dużą popularność, ale także wywołało sporo emocji wśród widzów. Para była znana z intensywnych interakcji – zarówno zabawnych, jak i pełnych napięcia. Agnieszka była bardziej emocjonalna i zadaniowa, a Piotr prezentował spokój i dystans, co podkreślali fani programu.

Piotr Głowacki wyszedł w środku wywiadu

Program "Azja Express" dla Agnieszki i Piotra Głowackich stał się okazją do oderwania się od codziennych obowiązków – nazwali go nawet "miesiącem miodowym". Jednak nie obyło się bez zgrzytów. W jednej z sytuacji Piotr wypomniał Agnieszce, że "nic o nim nie wie", co wywołało poruszenie zarówno w programie, jak i wśród widzów. Mimo kontrowersji Głowaccy podeszli do udziału z dystansem, twierdząc, że czerpali z tej przygody zarówno naukę, jak i radość. Nasza reporterka zapytała Agnieszkę i Piotrka, kto był dla nich największym rywalem w programie. Okazuje się, że byli to Janek Błachowicz i Józek Gąsienica-Gładczan.

Chłopaki. Janek... dlatego że oni jako jedyni mieli też sportowe zacięcie. My mieliśmy sportowe zacięcie i oni mieli sportowe zacięcie - odpowiedziała Agnieszka Głowacka.

Piotr sprecyzował, że wszyscy mieli zacięcie sportowe, ale oni mieli "podwaliny sportowe". Na kolejne pytanie zadane przez naszą reporterkę aktor nie odpowiedział, a nawet na chwilę odszedł, udając, że ucieka z wywiadu. Co to było za pytanie? Zobaczcie sami w naszym wideo!

