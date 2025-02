Mimo że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, swój związek zakończyli już jakiś czas temu, to nieustannie jest o nich głośno. Nic zresztą dziwnego - eks partnerzy byli razem przez siedem lat i uchodzili za przykład idealnego małżeństwa. W rozmowie z nami Agnieszka otworzyła się po rozstaniu i dała rady innym kobietom. Jeśli jesteście ciekawi, co miała do powiedzenia, to koniecznie zobaczcie wideo!

Reklama

Agnieszka Kaczorowska daje rady po rozstaniu

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie chętnie publikowali w sieci rodzinne kadry wraz z córeczkami, Emilką i Gabrysią, i nic nie wskazywało na to, że pomiędzy nimi dzieje się coś niepokojącego. Pierwsze plotki o ich rozstaniu pojawiły się na początku października ubiegłego roku.

Początkowo Agnieszka i Maciej nabrali wody w usta, jednak wszystko się zmieniło, gdy Kaczorowska poszła do Kuby Wojewódzkiego i to tam potwierdziła rozstanie. Pela nie pozostał jej dłużny i pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie wyznał gorzką prawdę. W rozmowie z nami Agnieszka Kaczorowska postanowiła podzielić się radą dla innych kobiet, które są w podobnej sytuacji związkowej.

Życie jest pełne wzlotów i upadków. Kiedy się dzieje w naszym życiu coś trudnego, to owszem trzeba to czasem przeboleć, przepłakać, pozwolić sobie na wszystkie emocje i jednocześnie założyć koronę na głowę i pójść dalej. Życie mamy jedno - oznajmiła.

Dodała:

Ja nie lubię marnować życia, szkoda mi dnia(...) Wierzę, że wszystkie doświadczenia w naszym życiu, nawet te trudne, bardzo nas budują - jeżeli potrafimy wziąć: wnioski, lekcje, siłę.

A co jeszcze miała do powiedzenia w tym temacie? Koniecznie sprawdźcie w naszym wideo!

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała na ramówce Polsatu. Aż trudno uwierzyć, że to zrobiła