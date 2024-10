Piotr Mróz relacjonuje wizytę w kościele: „Lubię te nocne adoracje”

Piotr Mróz od zawsze głośno mówił o swojej wierze, jednak fani zwrócili na to większą uwagę dopiero wtedy, gdy podczas jednego z wywiadów zapytany o Halloween, podkreślił, że w październiku powinniśmy skupiać się na własnej wierze. „Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła” – mówił. Teraz podzielił się z fanami zdjęciem prosto z kościoła, w którym spędził poniedziałkowy wieczór. Spodziewaliście się takich treści na Instagramie aktora?

Piotr Mróz nagrywa relację prosto z kościoła!

Piotr Mróz kilka tygodni temu poinformował media, że rozstał się ze swoją narzeczoną. Wówczas fanki dały sobie pozwolenie na wypisywanie do mężczyzny i komentowanie mu wszystkich zdjęć, które zamieszcza na Instagramie. Niedawno Piotr Mróz potwierdził, że nie może narzekać na brak powodzenia u płci przeciwnej, a nawet podzielił się „kluczem do jego serca” i wyjawił, co musi zrobić jego potencjalna partnerka. Nie da się również ukryć, że ważnym elementem w życiu Piotra Mroza jest wiara w Boga, chodzenie do kościoła oraz codzienna modlitwa.

Od zawsze jestem wierzący, odkąd sięgam pamięcią. Nawet moja mama mówiła, że powinienem iść na księdza. Ta bliskość z Bogiem zaczęła się, jak miałem 10 lat - mówił niegdyś w rozmowie z Telemagazynem.

Najwierniejsi fani aktora to oczywiście wiedzą, a reszta dowiedziała się z jednego z wywiadów, w których Piotr Mróz oburzył się na pytanie o świętowanie Halloween i wyjął różaniec! W sieci rozpętała się niemała burza, a mężczyzna zaczął bać się o swoje życie! Jednak wygląda na to, że Piotr Mróz w dalszym ciągu pragnie komunikować, jak ważna w jego życiu jest wiara i właśnie dodał na swoje sociale kadr z kościoła, do którego wybrał się w poniedziałek wieczorem.

Lubię te NOCNE adoracje - napisał aktor na Instagramie.

W gronie fanów Piotra Mroza jest wiele osób, które popierają jego otwartość i szczerość. Aktor nie tylko w taki sposób pokazuje swoje wartości, ale również podczas pielgrzymek.

Piotr Mróz nie jest jedyną osobą, która nie kryje się ze swoją wiarą. Wśród celebrytów jest wiele osób, które głośno mówią o swoim stosunku do Boga i jedną z nich jest Roksana Węgiel, która w tym roku brała ślub kościelny ze swoim ukochanym i jak sama wspominała zarówno dla niej, jak i dla Kevina najważniejsze w tym dniu była przysięga przed Bogiem.

Wielu wiara pomogła z wyjściem z nałogów i ukierunkowaniu swojego życia na właściwe tory. Świetnym przykładem jest Misiek Koterki, który niegdyś mówił tak:

Wiara czyni cuda. W moim przypadku to się naprawdę sprawdziło. Dzięki temu u góry dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. To oczywiście nie znaczy, że bez problemów, bo każdy ma problemy w życiu. Ale myślę, że z wiarą i z Bogiem żyje się łatwiej. (...) Jak się tak gdzieś wsłuchuję w głos tego u góry i postępuję według tego, co podpowiada mi dobro, to teraz unikam wszelkich problemów - zdradził w rozmowie z Jastrząb Post.

