Wiemy już, jaką matką jest Agnieszka Kaczorowska. Teraz aktorka i tancerka zdradziła, jaką jest żoną! Czy Maciej Pela może uznać się za szczęśliwego małżonka? W szczerym wpisie gwiazda zdradziła wszystkie swoje wady i zalety. Myślicie, że o wszystkim pamiętała? :)

Kilka dni temu Agnieszka napisała, że rola mamy jest dla niej najważniejszą w życiu. Ale od września 2018 roku Kaczorowska jest również żoną! We Włoszech wzięła romantyczny ślub z Maciejem Pelą, kilka miesięcy później zostali rodzicami małej Emilii. Te dwie role wywróciły świat gwiazdy "Klanu" o 180 stopni! Jaką wiec jest żoną dla Macieja?

Agnieszka wyznaje, że jest wymagająca i stanowcza:

Jestem żoną wymagającą.???? Nie lubię półśrodków, ale to jak w każdej dziedzinie życia...☺️ Więc jak jechać na wakacje to wymarzone, a jak urządzać dom to najpiękniej???????? Jestem żoną, która pamięta i przypomina... Choć mój mąż ma wszystko zapisane w swoich magicznych tabelkach, to ja większość spraw do załatwienia mam w głowie. Przypominam nam obojgu o tym co trzeba zrobić...i myślę, że właśnie dzięki temu z większością się wyrabiamy w czasie. ???? Jestem żoną niegotującą????, ale to dlatego że ON robi to znacznie lepiej.???? Jestem żoną, która się troszczy i czasem przytuli i pogłaszcze, a czasem stanowczo zachęci do działania zamiast gadania.???? Jestem żoną, która kocha robić niespodzianki! ???? Jestem też żoną zazdrosną...ale tylko czasami...Tak zdrowo.☺️ Jestem żoną niezależną, która się spełnia zawodowo i uwielbia to związkowe partnerstwo.❤️