Paulina Smaszcz postanowiła wybrać się na tańce i trafiła do studia Tomasza Barańskiego. Po wizycie w "Barański Art Space" zachwycona Smaszcz nagrała wideo u boku tancerza.

Paulina Smaszcz pokazała nagranie z Tomaszem Barańskim

Paulina Smaszcz znana z dużego temperamentu pojawiła się w "Barański Art Space", gdzie odbył się "LADIES LATIN DAY". Paulina wyjawiła, że jest pierwszy raz w życiu na zajęciach tanecznych.

Tomek Barański i Rafał Maserak powitali mnie dzisiaj tak miło i cudownie, że zaczynam, że dla mojego kręgosłupa i w ogóle dla mnie takie zajęcia to jest coś - wyznała Paulina Smaszcz.

Zajęcia odbyły się pod okiem mistrzów. Nie zabrakło Tomasza Barańskiego i Rafała Maseraka. Po odbytych zajęciach profil na Instagramie Pauliny Smaszcz zalała fala postów i relacji. Chyba musiało jej się bardzo podobać.

Tomku, Rafale dziękuję za wspaniałe przyjęcie i wiarę we mnie - napisała w jednym z postów Paulina Smaszcz.

Jednak to nagranie u boku Tomasza Barańskiego wywołało falę komentarzy. Paulina Smaszcz nie kryła radości, że trafiła właśnie do studia Tomasza. Po udanym treningu zachwalała tancerza, a on nie krył radości, że stoi właśnie obok Pauliny.

tomaszbaranskiofficial MISTRZ. I te jego ruchy, mistrzowskie kroki, energia, pozytywne podejście do początkujących, takich jak ja i ciężka praca przez miłość, jaką jest taniec. Podziw i szacunek - dodała Paulina.

Fani komentują nowe nagranie Pauliny Smaszcz

Paulina Smaszcz nazwała Tomasza Barańskiego swoim dobrym przyjacielem i wspaniałym tancerzem. Zdradziła również, że Barański jest człowiekiem, dla którego warto przychodzić na zajęcia do "Barański Art Space", a później zaczęła tańczyć u jego boku i robić specyficzne ruchy.

Czyżby taniec z gwiazdami? - zapytała jedna fanka.

Taniec jest cu-do-wny! Nie ma to jak wytańczyć smutki a później pląsać radośnie - napisała kolejna osoba.

Pani to ma ruchy. Dziwię się, że jeszcze do tańca z gwiazdami nie zaprosili - napisała obserwatorka.

Paulina postanowiła odpowiedzieć swojej fance i skomentowała to w dwóch słowach: "Całuję mocno". Oficjalnie nic nie wiadomo, aby Paulina Smaszcz miała pojawić się w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami", lecz czas pokaże, czy kocie ruchy Smaszcz w przyszłości zasłużą na parkiet "Tańca z Gwiazdami". Jeden z komentarzy był mniej przychylny i nie spodobał się Paulinie Smaszcz. Dotyczył on Tomasza Barańskiego. Celebrytka postanowiła stanąć w obronie tancerza.

Szkoda, że mistrz nie szanuje ludzi.... - stwierdziła jedna z internautek.

To bzdura! Poznała pani Tomka? Była pani na jego zajęciach? Rozmawiała pani z nim? Czyta pani bzdury i ploty. To niezbyt dobrze o pani świadczy. Tomek jest dobrym człowiekiem. Szanuje i to bardzo. Leni pogania. Roszczeniowych sprowadza na ziemię. Docenia ciężką pracę, lojalność, szacunek, oddanie i wdzięczność - odpowiedziała Smaszcz.

Zdjęcie Pauliny skomentował również sam Tomasz Barański, który wstawił pod postem Smaszcz serduszko.