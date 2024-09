Martyna Wojciechowska to osobowość, która jest inspiracją i siłą dla wielu kobiet na całym świecie. Widzowie z niecierpliwością czekają na nowe odcinki jej programu "Kobieta na krańcu świata", a wielu z nich chciałoby również zobaczyć ją w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Co na to Martyna Wojciechowska? Dała jasną odpowiedź!

Martyna Wojciechowska w "Dzień dobry TVN"?

Martyna Wojciechowska to jedna z najbardziej znanych i cenionych dziennikarek w Polsce. Widzowie pokochali ją dzięki programowi "Kobieta na krańcu świata", w którym pokazuje, jak wygląda życie kobiet w różnych zakątkach świata. Podróżniczka prowadzi program od 15 lat, a widzowie czekają na niego z niecierpliwością. Wielu fanów nie raz wspominało o tym, że chętnie zobaczyliby 49-latkę również w roli prowadzącej w "Dzień dobry TVN". Reporterka Party.pl postanowiła ją o to zapytać. Myślicie, że na fali zmian w śniadaniówce TVN dziennikarka dołączy do zespołu?

Ja byłam w telewizji śniadaniowej po prostu teraz co tydzień, co niedziele zapowiadając kolejne odcinki programu ''Kobieta na krańcu świata'', ja jestem w ''Dzień Dobry TVN'' i bardzo to lubię — powiedziała Martyna Wojciechowska.

Czy Martyna Wojciechowska widziałaby się w roli prowadzącej w "Dzień dobry TVN"? Co sądzi o Macieju Dowborze? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w naszym materiale wideo.

