Na redukcji warto dokładnie czytać etykiety produktów – znajdziemy na nich m.in. informacje o liczbie kalorii w 100 gramach, a często także dane na temat zawartości tłuszczu, cukru czy soli.

Reklama

Jeżeli chcemy poznać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, to najlepiej wyliczyć je razem z dietetykiem.

Czy warto liczyć kalorie

W jedzeniu najważniejsze nie jest to, ile kalorii dostarczymy do organizmu, lecz jakie to będą kalorie. Niezwykle istotne jest zdrowe jedzenie – wybieranie produktów nieprzetworzonych, unikanie słodyczy i smażenia, używanie ziół zamiast soli, picie niegazowanej wody mineralnej. Warto zapoznać się z piramidą żywienia, która opracowywana jest przez Instytut Żywności i Żywienia na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Zdrowe jedzeni syci na dłużej, dzięki czemu nie mamy ochoty sięgać po niezdrowe przekąski. Wówczas organizm świetnie sobie radzi z bilansowaniem diety. Według Jonathana Bailora, autora książki „Mit kalorii”, w 95,4% przypadków, liczenie kalorii nie sprzyja długotrwałej utracie wagi.

Zobacz także

Liczba kalorii przed i po obróbce cieplnej

1. Obróbka cieplna nie ma wpływu na kaloryczność produktu – zmienia się jedynie waga artykułu, np. w 100 gramach surowego ryżu brązowego jest około 350 kalorii. Jeśli ugotujemy ten ryż i zjemy całość, dostarczymy sobie dokładnie takiej samej liczby kalorii. Ryż ugotowany waży jednak dwa razy więcej, dlatego w 100 gramach będzie 175 kalorii (100 gramów surowego ryżu odpowiada 200 gramom ugotowanego ryżu).

2. Jeżeli przygotowujemy danie, najlepiej dodać wartość kaloryczną wszystkich produktów. Większość producentów podaje na opakowaniu zawartość kalorii w 100 gramach artykułu. Jeśli potrzebna jest nam mniejsza ilość, wystarczy zważyć daną rzecz na wadze kuchennej – najlepsza będzie waga elektroniczna, ponieważ ma najdokładniejszy pomiar. Później należy posłużyć się następującym przelicznikiem: wagę produktu (podaną w gramach) pomnożyć przez kaloryczność w 100 gramach, a otrzymany wynik podzielić przez 100. Po dodaniu kaloryczności wszystkich użytych składników, otrzymamy kaloryczność całości dania. Później należy już tylko zwrócić uwagę, jaką część całości kładziemy sobie na talerz, np. jeśli jest to ¼ całości, należy tę liczbę pomnożyć przez ogólną zawartość kaloryczną całego dania – otrzymany wynik to liczba kalorii w porcji.

Uwielbiasz jogurt i zależy ci na zrzuceniu kilku kilogramów? Poznaj jej efekty, zalety i wady diety jogurtowej.

Proteiny zawarte w jajkach przyspieszają przemianę materii. Dowiedz jak wygląda jadłospis w odchudzającej diecie jajecznej.

Zdrowy jogurt, to taki który składa się jedynie z mleka i szczepów bakterii. Sprawdź, czy można jeść jogurt na kolację.