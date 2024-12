Rozstania nie są łatwe w szczególności w show-biznesie, kiedy to media i fani śledzą każdy twój ruch. Przekonała się o tym Agnieszka Kaczorowska po tym, jak postanowiła rozstać się ze swoim mężem. Teraz przed naszymi kamerami opowiedziała o tym, jak radzi sobie w nowej rzeczywistości.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to jedno z najgłośniejszych rozstań w tym roku. Oboje udzielili po jednym wywiadzie i od tego czasu nie komentują szczegółów swojego rozstania. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia z pewnością będą najtrudniejsze dla ich rodziny, bo oboje spędzą je osobno i podzielą się opieka nad dziećmi. Tancerz ma zająć się córeczkami we Wigilię, a aktorka spędzi z nimi pozostałe dni świąt. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska sama przyznała, że to będą inne święta ale, że rodzina i tak jest dla niej najważniejsza. Teraz w rozmowie z naszym reporterem Party.pl 32-latka zdradziła, jak sobie radzi w nowej rzeczywistości.

Pewne rzeczy doprowadzają Cię do ogromnej złości i nie masz na to zgody, akceptacji, czytasz kłamstwa na swój temat i pierwsze co robisz, to dzwonisz do przyjaciółki, drugie co robisz to dzwonisz do mamy, trzecie co robisz to dzwonisz do terapeutki, a czwarte co robisz to dzwonisz do prawniczki

– powiedziała Agnieszka.