Efekty odchudzającej diety jogurtowej są widoczne po dwóch tygodniach jej stosowania. Dieta umożliwia redukcję masy ciała nawet o 6 kilogramów. Ponadto reguluje procesy przemiany materii, co sprzyja oczyszczeniu organizmu z toksyn.

Największą zaletą odchudzającej diety jogurtowej jest to, że przynosi szybkie efekty – w ciągu dwóch tygodni pozwala na utratę od 3 do 6 kilogramów. Dostarcza wszystkich substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Na czym polega dieta jogurtowa

Dieta jogurtowa jest dietą odchudzającą, którą stosuje się przez 14 dni. Podstawę żywienia stanowią produkty mleczne, a dokładnie jogurty oraz kefiry zarówno o obniżonej jak i normalnej zawartości tłuszczu. Nie zaleca się spożywać maślanki, gdyż dostarcza dużej ilości węglowodanów oraz tłuszczu. Osoba będąca na diecie jogurtowej codziennie powinna spożywać cztery kubeczki kefiru bądź jogurtu, które są źródłem żywych kultur bakterii.

Produkty wskazane i niewskazane w diecie jogurtowej

Odchudzająca dieta jogurtowa nie zakłada jedzenia wyłącznie jogurtów i kefirów, które obowiązkowo spożywa się w ramach trzech głównych posiłków W jadłospisie dozwolone są: płatki owsiane i kukurydziane, owocowe muesli, pełnoziarniste pieczywo, kasze, chude mięso oraz wędliny, wszystkie owoce (nawet te najbardziej kaloryczne jak banany i winogrona) oraz warzywa. Wśród produktów niedozwolonych znajdują się tłuste ryby oraz czerwone mięso.

Zalety i wady odchudzającej diety jogurtowej

Podstawową zaletą diety jogurtowej jest to, że zakłada pełnowartościowe posiłki. Umożliwia dostarczenie organizmowi wszystkich składników odżywczych, bez narażania go na niebezpieczne dla zdrowia niedobory pokarmowe. Dieta jogurtowa jest źródłem pełnowartościowego białka niezbędnego do budowy oraz odbudowy komórek ciała. Dostarcza składników mineralnych, zwłaszcza wapnia i fosforu, które odpowiadają za utrzymanie równowagi kostnej, witamin z grupy B (B1, B12, niacyna) oraz witaminy A. Ponadto stosowanie diety jogurtowej pozwala na uniknięcie efektu jo-jo. Główna wada tej diety odchudzającej to dosyć wysoki koszt jej realizacji. Dieta jogurtowa jest monotonna ze względu na to, że trzy główne posiłki powinny składać się z jogurtu bądź kefiru z dodatkiem owoców, płatków czy kromki pieczywa. Jednak trwa jedynie dwa tygodnie, więc prawidłowo zaplanowana pozwala zredukować tę jednostajność.

Efekty diety jogurtowej

Odchudzająca dieta jogurtowa przynosi szybkie efekty. W ciągu dwóch tygodni jej stosowania można schudnąć od 3 do 6 kilogramów. Witaminy, które dieta dostarcza wzmacniają odporność organizmu oraz usprawniają pracę układu nerwowego. Ponadto mają wpływ na regulację przemiany materii, przez co oczyszczają organizm z nagromadzonych toksyn.

Kto nie powinien stosować diety jogurtowej

Dieta jogurtowa nie zalecana jest osobom, u których stwierdza się nieprawidłowości z metabolizmem białka oraz zaburzoną pracę nerek.