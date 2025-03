Ruszył nowy sezon "Życia na kredycie" a wraz z nim Kamil wraca z nowymi pomysłami. Tym razem poznaliśmy kontynuację pomysłu sprzedaży nowego domu rodziny Dudków. Górniak wraz z żoną i dziećmi postanowił przeprowadzić się do babci, by zwolnić dom, którzy wystawiony został na sprzedaż. Widzowie przecierają oczy po tym, co zobaczyli:

Tragedia! Chłopie masz rodzinę dzieci, weź się w garść!! Widać po babci, że nie chce Was u siebie... Wstydziłabym się na Waszym miejscu!

Kamil i Dorota z "Życia na kredycie" chcą wprowadzić się do babci

Kamil i Dorota Dudkowie są rodzicami trójki dzieci. Najmłodszy, Filipek urodził się już w trakcie ich udziału w programie "Życie na kredycie". Czas leci a niedawno Dorota z "Życia na kredycie" pochwaliła się wieściami odnośnie najmłodszego dziecka. Już od 6 sezonów obserwujemy zmagania rodziny z kredytem oraz wydatkami finansowymi. W piątym sezonie Kamil za namową sąsiada wpadł na pomysł sprzedaży domu, na który wzięli kredyt i kupna czegoś nieco mniejszego. Początkowo pomysł nie spodobał się członkom rodziny, ale musieli przystać na pomysł górnika.

Teraz okazuje się, że Kamil i Dorota z "Życia na kredycie" zdecydowali całą rodziną zamieszkać w domu babci górnika. Kiedy przedstawili pomysł seniorce, można było wyczuć, że nie jest do końca zadowolona z pomysłu wnuka. Nieprzychylny temu zwrotowi akcji był również ojciec Kamila, który postanowił mu przedstawić swoją perspektywę i przekonać, dlaczego nie jest to najlepszy pomysł. Tak tłumaczył się Kamil:

Dzięki temu, że tu będziemy, babcia będzie miała nasze towarzystwo. Będziemy jej pomagać w obowiązkach domowych, będziemy dbać o jej ogród. Będzie przy nas, gdy będziemy tego potrzebować.

Spięcie Kamila z "Życia na kredycie" z ojcem

Ojciec nie kupił jednak tego stanowiska:

Nie rozumiem, Ty się zwolnisz z kopalni czy będziesz pracował w dalszym ciągu na zmiany, a Dorota zamknie warsztat i będziecie tutaj cały czas z babcią, tak?

No nie będziemy cały czas, ale będziemy na takiej zasadzie, że będziemy się wymieniać.

"Zimą trzeba tutaj opalać, bo trzeba popiół" - kontynuował. Wtrąciła się Dorota:

No to dobrze, że babcia będzie mieć tę pomoc. (...) Do tej pory babcia sobie radziła sama, to chociaż trochę tej pomocy się jej przyda

Na koniec dodała:

Myślę, że jego obecność nie pomaga, bo babcia pewnie sobie wspomina te czasy, kiedy oni u niej mieszkali ale jednak my mamy inne charaktery troszeczkę, inaczej możemy to porozwiązywać.

Widzowie ostro o Kamilu z "Życia na kredycie"

Widzom programu "Życie na kredycie" również nie do końca spodobało się to, co zobaczyli w odcinku. Nie szczędzili szczególnie Kamilowi gorzkich słów:

Ten Kamilek ze swoimi pomysłami sprowadzi rodzinę na bruk

Ten facet to jest porażka. Jak on na okrągło coś wymyśla. Podziwiam jego żonę, że jeszcze go znosi

Myślę, że zrobiliście najgorszy błąd, sprzedając dom

5-osobowa rodzina zwali się babci/prababci na głowę, masakra

Z jednej strony wcale się nie dziwie, że mu się ten pomysł nie podoba... Szczerze mówiąc, patrzą się tylko na siebie, bo gdyby nie to, że wystawili dom na sprzedaż to nigdy by się do babci nie wprowadzili pod pretekstem pomocy.

Oglądacie "Życie na kredycie"?

