Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" nie stracił pogody ducha po rozstaniu z żoną i prężnie działa w internecie. Fani chętnie śledzą jego media społecznościowe i wspierają go miłymi słowami. Na ostatnim nagraniu uczestnik show śpiewa miłosną piosenkę. Czy to oznacza, że w końcu poznał kolejną wybrankę?

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" jest zakochany?

Serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" szybko zyskał na popularności dzięki autentyczności jego bohaterów. Widzowie pokochali Jarusia, który pojawiał się w programie u boku swojej mamy. Z czasem udało mu się znaleźć dziewczynę, którą poślubił. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało, a Jaruś znów został kawalerem do wzięcia. Od tego czasu pomaga mu przyjaciel Tomek, z którym chętnie dodaje filmiki na media społecznościowe. Ostatnio Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" założył zespół razem ze swoim przyjacielem, w którym śpiewają o hejcie czy miłości. Teraz panowie ponownie nagrali coś dla swoich fanów. Tym razem główną rolę odgrywał Jarek.

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" ponownie zaskoczył nowym filmikiem. Tym razem to on może wykazać się swoim talentem wokalnym, podczas gdy jego przyjaciel tańczy w tle. Widać, że panowie świetnie się przy tym bawią.

Gdy Cię tylko zobaczyłem, nagle głowę straciłem — śpiewa Jarek.

Czyżby to był znak, że Jaruś znalazł już nową miłość?

Internauci uwielbiają twórczość Jarka i jego przyjaciela i chętnie im dopingują.

Pobija Pan wszystko tymi tańcami. Super

Jak zwykle daliście czadu

ale WYMIATAJĄ — piszą internauci.

