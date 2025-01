Abby i Brittany Hensel są chyba jednymi z najsłynniejszych bliźniaczek syjamskich na całym świecie. Pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, a swego czasu swoją historię opowiedziały w telewizji. Chociaż są ze sobą połączone, prowadzą szczęśliwe życie, a nawet udało im się znaleźć pracę! Otrzymują jednak wspólną pensję. Oto, co dziś dzieje się z siostrami.

Abby i Brittany Hensel najsłynniejszymi bliźniaczkami syjamskimi na świecie

Abby i Brittany Hensel przyszły na świat w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku jako bliźniaczki syjamskie. Dziewczyny dzielą jedno ciało, jednak każda z nich kontroluje inną jego połowę. Abby steruje prawą stroną, a Brittany lewą. Dzięki niezwykłej koordynacji nauczyły się współpracować w codziennym życiu, co pozwala im prowadzić relatywnie normalne funkcjonowanie. Mają oddzielne serca, żołądki, kręgosłupy i płuca, ale od pasa w dół dzielą wspólny organizm.

Ich niezwykłość przyciągnęła uwagę mediów już od najmłodszych lat. Dokumenty, wywiady i występy telewizyjne przybliżyły ich codzienność milionom ludzi na całym świecie. Co ciekawe, po ich urodzeniu lekarze zaproponowali rodzicom rozdzielenie dziewczynek, jednak ci się na to nie zdecydowali, ponieważ istniało zbyt duże ryzyko, że Abby i Brittany nie przeżyją.

Na szczęście nauczyły się żyć razem, a w wieku 16 lat zdały nawet prawo jazdy. Abby i Brittany prowadzą życie pełne wyzwań, ale również radości. Od dzieciństwa musiały nauczyć się współpracować w najprostszych czynnościach, takich jak chodzenie, jedzenie czy pisanie. Ich wyjątkowa koordynacja umożliwiła im również prowadzenie samochodu, co jest dowodem na ich determinację i umiejętności.

Znalazły pracę, z której otrzymują jedną pensję

Abby i Brittany to niezwykle inteligentne siostry, które mają różne zainteresowania. Różnią się także ich kompetencje, posiadają oddzielne dyplomy i ukończone specjalizacje. Udało im się natomiast zdobyć pracę. Są zatrudnione jako nauczycielki w szkole podstawowej, za co niestety otrzymują jedno wspólne wynagrodzenie. To rozwiązanie wzbudziło kontrowersje, ponieważ wiele osób uważa, że powinny być traktowane jak dwie oddzielne osoby.

Abby i Brittany Hensel wyszły za mąż

Ślub Abby i Brittany Hensel był szeroko komentowany w mediach społecznościowych, jednak informacja o nim wypłynęła do opinii publicznej z opóźnieniem. Ceremonia odbyła się w 2021 roku w tajemnicy, w ich rodzinnym mieście. Siostry poślubiły Josha Bowlinga, pielęgniarza i weterana wojskowego.

Internauci mieli wiele pytań dotyczących życia osobistego bliźniaczek po zawarciu małżeństwa. Wśród najczęściej poruszanych kwestii znalazły się tematy związane z relacjami, decyzjami życiowymi oraz organizacją codziennego funkcjonowania. Chociaż dziewczyny starają się chronić swoją prywatność, ich historia wciąż budzi ogromne zainteresowanie.

Historia Abby i Brittany Hensel jest dowodem na to, że determinacja i wzajemne wsparcie mogą przezwyciężyć niemal każde ograniczenie. Bliźniaczki syjamskie są inspiracją dla osób na całym świecie, które mierzą się z różnymi trudnościami.

