Na naszym rynku muzycznym są takie gwiazdy, które znają wszyscy. Zalicza się do nich również Doda, która w show-biznesie rządzi już ponad 20 lat. Niektórzy mówią, że jest jedną z najlepiej zarabiających gwiazd w Polsce. Co na ten temat miała do powiedzenia wokalistka? Zdradziła, ile zaproponowano jej za występ podczas Sylwestra w Polsacie. 40-latka zdradziła również, czy myśli o swojej emeryturze. Jak zawsze ma głowę na karku!

Doda nie liczy na żadną emeryturę: "Myślę o tym codziennie"

Niedawno Doda wyznała, że kupiła Porsche za sesję w Playboy'u. Kwestie zarobków gwiazd zawsze były tematem, który wzbudza ogromne dyskusje w sieci. Wielu artystów, którzy w trakcie kariery mogą cieszyć się intratnymi kontraktami, nie ukrywa swoich gorzkich przemyśleń odnośnie tego, co się stanie z ich budżetem na jesień życia. Gwiazdy mówią wprost, że nie liczą na emeryturę. Ten temat poruszyliśmy również z Dodą przy okazji świątecznego spotkania z fanami, które odbyło się w Warszawie. Doda nie ukrywa, że intensywnie myśli o swoim zabezpieczeniu finansowym na przyszłość i robi to od początku swojej kariery, ponieważ nie liczy na emeryturę:

Cały czas myślę. Codziennie o tym myślę. W ogóle nie liczę na żadną emeryturę. Staram się być kowalem własnego losu. Codziennie myślę o inwestycjach. Codziennie myślę o planowaniu dobrze swoich funduszy i swoich zarobków żeby ten pieniądz rodził pieniądz więc tak, myślę o tym codziennie – powiedziała Doda.

