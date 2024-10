Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i co chwilę wraca z kolejnymi nowinami dotyczącymi jej działalności. Niedawno ukończyła swój słynny obóz treningowy w Hiszpanii, podczas którego rozmawiała i inspirowała fanów. Okazuje się, że już niedługo znów czeka ją ważny moment. Bizneswoman 11 listopada otwiera swoje wielofunkcyjne studio sportowe. Choć lokal jeszcze nie funkcjonuje, to już zgromadził kilkaset zapisów. Żona Roberta Lewandowskiego wciąż ma pomysły i apetyt na więcej. Co ciekawe, ta energia sprawia, że bardzo dobrze dogaduje się ze swoją teściową!

Anna Lewandowska w wyznaniu o teściowej: „Mój mąż tylko za głowę się łapie”

Niedawno Anna Lewandowska udzieliła wywiadu Annie Kolasińskiej. W podcaście opowiedziała nie tylko o swoich biznesach, które prężnie rozwija po przeprowadzce do Hiszpanii, ale również poruszyła temat prywatnych relacji. Trenerka personalna pozwoliła sobie nawet na wspomnienie teściowej. Gwiazda zdradziła, że ona i mama Roberta Lewandowskiego mają więcej wspólnego, niż mogą sądzić jej fani.

Lewandowska w rozmowie z Anną Kolasińską przyznała, że w jej rodzinie nie brakuje energii i temperamentu. Wszyscy są bardzo aktywni, ale także wymagający, co czasem kończy się nakładaniem sporej presji. Jednak trenerka świetnie się odnajduje w takiej atmosferze i dlatego tak dobrze dogaduje się ze swoją teściową. Co na to Robert Lewandowski? Ukochana piłkarza podsumowała to żartem.

Mam bardzo temperamentną rodzinę. Mówię o mojej całej rodzinie, mamie, teściowej, bracie. (...) Potrafimy sobie presję mocno nałożyć. (...) Iwonka to wulkan energii. Jest sportowcem. Z wielkim podziwem na nią zawsze patrzę, bo ma niesamowitą energię i jest... no mamy coś podobnego. Dogadujemy się z teściową (...). Śmiejemy się, że siostra Roberta Milena jest gdzieś podobna w materii do mojej mamy, a ja z Iwoną, z moją teściową jesteśmy do siebie podobne. Mój mąż tylko za głowę się łapie, załamany – powiedziała Lewandowska w podcaście.

W przeszłości ciepło o tej relacji wypowiadała się także mama Roberta Lewandowskiego, która w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” podkreśliła, że z Anną Lewandowską mają bardzo podobne charaktery. Nie ukrywała też, że podziwia swoją synową za jej ambicje oraz determinację.

Niektórzy mówią, że moja córka Milena powinna być córką Marysi, a Ania moją, bo mamy podobne charaktery. Dobrze się rozumiemy, obie jesteśmy bardzo aktywne. Ale wiem też, że kiedy ma się tyle projektów, a do tego dwójkę dzieci, to nie ma czasu, by się wyciszyć, odpocząć. Tak naprawdę to podziwiam ją, jej zapał (...) – przekazała Iwona Lewandowska na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Trudno się dziwić. Nowe studio sportowe w Barcelonie to nie koniec planów Lewandowskiej. Trenerka zapowiedziała już linię kosmetyków do makijażu. Obecnie prowadzi rozmowy z sieciami handlowymi. Gwiazda nie zwalnia tempa, choć nie jest niezniszczalna, co niedawno potwierdziła.

Ostatnio Anna Lewandowska podzieliła się niepokojącym wyznaniem o badaniach. Jakiś czas temu bizneswoman doznała kontuzji, która cały czas daje jej się we znaki.

