Od śmierci Barbary Sienkiewicz minęły już dwa tygodnie, ale sprawa wciąż nie została zakończona. Nadal nie doszło do pogrzebu, a w mediach niezmiennie przewija się temat pociech aktorki. Nie było bowiem jasne, kto przejmie nad nimi opiekę. Teraz już wszystko wiadomo, ale jednocześnie w sieci pojawił się apel o pomoc.

Pilny apel o pomoc dla dzieci Barbary Sienkiewicz

Odejście Barbary Sienkiewicz odbiło się ogromnym echem z wielu powodów. Już sama strata cenionej aktorki była dla wszystkich bolesnym ciosem, jednak ogromne poruszenie budził jednocześnie fakt, że ta osierociła zaledwie 9-letnie dzieci. Sienkiewicz była bowiem nazywana "najstarszą matką w Polsce", ponieważ urodziła w wieku 60 lat.

Po jej śmierci wiele niejasności budziło to, kto teraz zajmie się bliźniętami. Co więcej, choć Barbara Sienkiewicz zmarła dwa tygodnie temu, nadal nie została pochowana. Nie wiadomo również, kiedy tę sprawę uda się rozwiązać, ale jak się właśnie dowiedzieliśmy, poczyniono stosowne kroki wobec dzieci. Po stracie mamy Ania i Piotrek trafili do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. O ich dalszych losach zadecyduje sąd, ale póki co w sieci pojawił się ważny apel.

Barbara Sienkiewicz z dziećmi Jan Bielecki/East News

Bliscy zmarłej aktorki nie pozostali obojętni na los dzieci, dlatego utworzyli zbiórkę na stronie Pomagam.pl. Do tej pory udało się zgromadzić przeszło 20 tysięcy złotych, a cel wyznaczono na 200 tysięcy złotych.

Przed Anią i Piotrusiem jeszcze sporo trudnych chwil dlatego postanowiliśmy zebrać fundusze na ich codzienne potrzeby, wsparcie psychologiczne, dodatkową edukację, remont mieszkania. Jesteśmy poruszeni sytuacją Ani i Piotrusia i chcemy przynajmniej w taki sposób wesprzeć ich w trudnych chwilach - możemy przeczytać w opisie zbiórki.

Warto wspomnieć, że choć Barbara Sienkiewicz miała wskazać dokładną osobę do opieki nad dziećmi, a ta ponoć wyraziła do tego chęć, sąd może zdecydować zupełnie inaczej. Wciąż więc los bliźniaków jest niepewny.

Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

