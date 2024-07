W zbilansowanej diecie kolacja powinna być lekkostrawna i składać się z produktów zawierających białko. Jogurt może być dobrym pomysłem.

Reklama

Jakie jogurty można jeść na kolację?

Kolacja powinna być lekkostrawna, dlatego dietetycy polecają, aby zrezygnować z tłustych potraw oraz z produktów zawierających dużo cukru. Na kolację świetnie sprawdzi się na przykład jogurt naturalny. Ma on mniejszą zawartość tłuszczu niż na przykład jogurt grecki i mniejszą zawartość cukru niż jogurty owocowe. Jogurt naturalny będzie źródłem wapnia oraz witaminy D, a także korzystnie wpłynie na pracę jelit. Ponadto jest lekkostrawny.

Jogurt – przed czy po treningu i co z jogurtem owocowym na kolację?

Przed treningiem właściwsze będą posiłki złożone z węglowodanów, po treningu lepiej sprawdzą się witaminy i białka. Jogurt naturalny może być dodatkiem do jednych i drugich. Osoby, które są na etapie redukcji, częściej powinny sięgać po jogurt naturalny niż grecki (co nie znaczy, że mają zupełnie zrezygnować z tego drugiego). Jogurty owocowe cieszą się wciąż dużą popularnością, choć ich skład wzbuda spore wątpliwości. Zawierają zwykle około 5% owoców, a niestety długą listę barwników i aromatów. Poza tym bardzo często zawierają dużo substancji słodzących (cukru, aspartanu lub syropu glukozowo-fruktozowego). Zatem zwłaszcza na kolację, która powinna być białkowa, jogurty owocowe nie są dobrym pomysłem.

Jak czytać etykietę jogurtu?

Ważne, aby jogurt wybierany czy to na kolację, czy jako dodatek do innego posiłku, był produktem zdrowym (naturalnym, a nie przesyconym chemią i sztucznymi dodatkami), a wbrew pozorom nie każdy jogurt może się poszczycić takim mianem. Dlatego sprawdzenie składu na etykiecie pozwoli wybrać wartościowy produkt.

Zobacz także

Zasada jest prosta – im mniej w jogurcie składników, tym lepiej. Dobry jogurt naturalny to ten, który składa się z mleka i szczepów bakterii. Im dłuższa lista składników, tym dalej jogurtowi do miana zdrowego. Substancje zagęszczające, takie jak mleko w proszku lub mączka chleba świętojańskiego nie są naturalnymi składnikami jogurtu, ale nie mają negatywnego wpływu na zdrowie. Natomiast zniechęcić powinien dodatek: cukru, syropu glukozowo-fruktozowego czy aspartanu – te substancje w jogurcie powodują, że przestaje być dobrym produktem. Również z ostrożnością można podejść do dodatku skrobi modyfikowanej, gdyż pochodzi ona z upraw kukurydzy modyfikowanej genetycznie.