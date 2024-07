Sylwia Grzeszczak podczas relacji na InstaStories wróciła pamięcią do wyjątkowej dla niej chwili i wspomniała o Liberze. We wrześniu ubiegłego roku Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie, ale wciąż mają dobre relacje i razem pracują. Teraz artystka zaskoczyła wszystkich i zdecydowała się na wzruszające wyznanie.

Reklama

Sylwia Grzeszczak wspomina wyjątkowe chwile z Liberem

Sylwia Grzeszczak i Liber przez wiele lat tworzyli zgrany duet nie tylko prywatnie, ale i zawodowo. Byli parą przez wiele lat i doczekali się córki, Bogny. Niestety, prawie rok temu okazało się, że ich związek to już przeszłość. Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się i we wrześniu 2023 roku ogłosili koniec swojego związku. Kilka tygodni temu okazało się, że Liber znów jest zakochany, a paparazzi "przyłapali" go na czułościach z nową partnerką. Sama Sylwia Grzeszczak nie zdradza, czy zaczęła układać sobie życie u boku innego mężczyzny, ale wszystko wskazuje na to, że wciąż ma dobre relacje z byłym partnerem. Teraz wspomniała o Liberze podczas relacji na InstaStories!

Sylwia Grzeszczak podczas relacji na portalu społecznościowym zorganizowała "Q&A" i odpowiadała na pytania swoich fanów. Kiedy padło pytanie, ile czasu zajmuje jej napisanie piosenki artystka nagle wspomniała o Liberze.

Mój pierwszy solony singiel ''Małe rzeczy'' stworzyłam w ciągu 3 dni w Gdyni u @kuba_kikut_mankowski. Założyłam sobie, że w ciągu 3 dni zrobię go i ani sekundy dłużej! Powstał tam tekst napisany przez Marcina @liberofficial. Pamiętam, jak nagrałam wszystkie chóry swoimi głosami, pracowałam od rana do późnych godzin. Byliśmy tylko w trójkę i nikogo więcej. Nie da się wymazać z głowy klimatu wyznała gwiazda.

Instagram @sylwia_grzeszczak_official

Reklama

Jak widać, była para udowodniła, że można rozstać się w przyjaźni. Sylwia Grzeszczak już jakiś czas temu wyznała, że ma dobre relacje z byłym partnerem.

Z Marcinem mamy przyjacielskie relacje i myślę, że to się nie zmieni. Zawsze byliśmy mocnymi kumplami mówiła dla Radia Zet.