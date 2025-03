Edmund z "Sanatorium miłości" stracił głowę dla Anny. Padły słowa o weselu

7. sezon "Sanatorium miłości" dopiero co się zaczął, a fani już są świadkami miłości rodzącej się pomiędzy dwojgiem uczestników. Edmund nie ukrywa, że jest oczarowany Anną i pokusił się o szczere wyznanie. Czy charyzmatyczna uczestniczka również odwzajemnia to uczucie? A co na to inni kuracjusze? Oj, działo się!