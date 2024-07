O kryzysie w relacji Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza plotkowano od kilku tygodni, a przyczynkiem do tych doniesień miały być słowa wypowiedziane przez partnera wokalistki na teatralnych deskach. Teraz Natasza odniosła się do całego zamieszania. Już wszystko wiadomo!

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska tworzą udany związek już od niemal 16 lat, i choć wróżono im szybkie rozstanie m.in. ze względu na dużą różnicę wieku, para wydaje się dogadywać jak najlepiej - a przynajmniej wydawała się do tej pory. Dlaczego? Kilka tygodni temu pojawiły się plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Urbańskiej i Józefowicza, a nawet rozstaniu pary.

Teraz, w studio "Dzień Dobry TVN" Natasza Urbańska raz na zawsze wyjaśniła, jak sytuacja wygląda naprawdę. Jak się okazuje, fani zupełnie nie mają się o co martwić, a cała sytuacja była wynikiem pewnego nieporozumienia i nadinterpetacji:

Media wykorzystały przypadkowe sytuacje. Ja nie sprowokowałam nic. Ten klip miał przywoływać tylko pozytywne emocje. Słowa Janusza zostały źle zinterpretowane. Ja byłam podczas tego spektaklu i było zupełnie na odwrót. Mąż zaczął już sobie żartować, z tego, co piszą w mediach. Ktoś z widowni zapytał, a czy to jest pana żona? A on powiedział ''gdyby sięgnąć informacji w mediach, to rozstaliśmy się jakiś czas temu''. I ktoś to złapał. I poszło

- tłumaczyła Natasza Urbańska w ''Dzień Dobry TVN''.