Zdania na temat picia zielonej herbaty w ciąży są podzielone. Warto zwrócić uwagę na jej zalety i niebezpieczeństwa wynikające z picia zielonej herbaty w ciąży.

Właściwości zielonej herbaty

Zielona herbata hamuje rozwój bakterii w układzie pokarmowym, obniża ciśnienie krwi, wzmacnia naczynia krwionośne, jest bogata w witaminy C, E, B oraz sole mineralne. Przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu i metabolizm, usuwa również zbędne produkty przemiany materii. Ponadto zawiera przeciwutleniacze hamujące proces starzenia. Czy jej właściwości mają korzystny wpływ na kobiety w ciąży?

Zalety picia zielonej herbaty w ciąży

Napar z zielonej herbaty bogaty jest w polifenole, substancje odżywcze i sole mineralne, takie jak fluor i magnez, cenna jest również zawartości witamin, na które kobiety w ciąży powinny zwracać szczególną uwagę. Działanie antybakteryjne wspomaga odporność, a dzięki zawartości fluoru zielona herbata hamuje rozwój próchnicy. Właściwości pobudzające krążenie korzystnie wpływają na ukrwienie łożyska i dotlenienie całego organizmu. Picie zielonej herbaty w ciąży przeciwdziała rozwojowi cukrzycy ciężarnych i sprzyja obniżeniu poziomu glukozy we krwi. Poprzez usuwanie wolnych rodników wspomaga regenerację komórek. Zielona herbata wspomaga koncentrację uwagi i poprawia samopoczucie.

Wady picia zielonej herbaty w ciąży

Picie zielonej herbaty w nadmiernych ilościach w czasie ciąży może być niebezpieczne. Zawarta w zielonej herbacie kofeina, spożywana w dużej ilości ma negatywny wpływ na płód. Zbyt duże stężenie przeciwutleniaczy w organizmie ciężarnej kobiety może prowadzić do anemii, osłabienia przyswajania kwasu foliowego i obniżyć absorpcję żelaza z pokarmów i suplementów diety. Nadmierne spożycie zielonej herbaty prowadzi do powstawania kamienia nazębnego i trudnego do usunięcia osadu. Warto pamiętać, że napar z pierwszego parzenia ma działanie pobudzające ze względu na wysokie stężenie teiny, napar z drugiego parzenia jest znacznie łagodniejszy i ma korzystny wpływ na łagodzenie stresu i napięcia. Zadania na temat picia zielonej herbaty w ciąży są podzielone, warto skonsultować się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym, który indywidualnie ustali bezpiecznie do picia ilości.