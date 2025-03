Magda Narożna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na polskiej scenie disco polo. Popularność zdobyła jako liderka zespołu „Piękni i Młodzi”, który od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród fanów tego gatunku muzycznego. Charyzmatyczna piosenkarka przyciąga uwagę nie tylko swoim głosem i sceniczną energią, ale także barwnym życiem prywatnym. Kim naprawdę jest Magda Narożna?

Magda Narożna wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Magda Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi", weźmie udział w 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", która rozpocznie się 2 marca 2025 roku. Jej tanecznym partnerem będzie Piotr Musiałkowski, dla którego również będzie to debiut na parkiecie tego show. Wokalistka przyznała, że mimo doświadczenia scenicznego, udział w programie budzi w niej pewne obawy. Podkreśliła, że do tej pory tańczyła głównie amatorsko podczas koncertów, a profesjonalne treningi są dla niej nowym wyzwaniem.

Magda Narożna rozpoczęła już intensywne przygotowania do programu. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się krótkim filmem z treningu, pokazując fragmenty wspólnych ćwiczeń z Piotrem Musiałkowskim. Warto dodać, że propozycje udziału w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiały się w jej karierze już wcześniej, jednak dopiero teraz zdecydowała się na to wyzwanie, uznając, że jest gotowa pogodzić obowiązki zawodowe z treningami tanecznymi.

Magda Narożna- kariera

Magda Narożna od zawsze interesowała się muzyką, ale droga do kariery wokalistki nie była prosta. Zanim zaczęła śpiewać zawodowo, zdobyła wykształcenie jako technik dentystyczny. W tym zawodzie przepracowała zaledwie miesiąc, ponieważ szybko zrozumiała, że jej prawdziwym powołaniem jest muzyka.

Pierwsze kroki na scenie stawiała w różnych zespołach muzycznych, ale przełomem okazało się założenie „Piękni i Młodzi”.

W 2012 roku Magdalena Narożna wraz z ówczesnym mężem Dawidem Narożnym oraz Danielem Wilczewskim założyła „Piękni i Młodzi” – formację, która szybko zdobyła serca fanów disco polo. Ich styl wyróżniał się nowoczesnym brzmieniem oraz dynamicznymi występami na żywo.

Zespół zasłynął wieloma przebojami, które do dziś są grane na weselach, imprezach i koncertach. Do największych hitów należą:

„Niewiara” – piosenka, która stała się viralem i przyniosła zespołowi rozgłos,

– piosenka, która stała się viralem i przyniosła zespołowi rozgłos, „Ona jest taka cudowna” – hit podbijający listy przebojów,

– hit podbijający listy przebojów, „Kocham się w Tobie” – jeden z najczęściej granych utworów zespołu,

Dzięki tym piosenkom „Piękni i Młodzi” stali się jednym z najpopularniejszych zespołów disco polo w Polsce. W 2019 roku życie prywatne Magdaleny Narożnej zaczęło wpływać na jej działalność muzyczną. Po burzliwym rozwodzie z Dawidem Narożnym doszło do zmian w składzie zespołu. Dawid opuścił grupę, a jego miejsce zajęli nowi muzycy. Mimo tych turbulencji „Piękni i Młodzi” kontynuują działalność pod przewodnictwem Magdaleny. Wokalistka wielokrotnie udowodniła, że jest silną kobietą i potrafi utrzymać swoją pozycję na scenie muzycznej.

W ostatnich latach zaczęła także rozwijać karierę solową, co może sugerować, że w przyszłości zdecyduje się na indywidualne projekty.

„Must Be The Music” – wielki przełom

Ogromną popularność przyniósł zespołowi udział w talent show „Must Be The Music”. W 2014 roku formacja doszła do finału, co dało im przepustkę do wielkiej kariery. Telewizyjna promocja sprawiła, że ich muzyka dotarła do szerokiej publiczności, a koncerty zaczęły przyciągać tłumy fanów.

Występ w programie otworzył przed nimi drzwi do największych festiwali muzycznych, a kolejne utwory zdobywały setki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych.

Magda Narożna- życie prywatne, mąż, dzieci

Wokalistka urodziła się w 1989 roku. Przez lata obecności na scenie przeszła sporą metamorfozę zarówno wizerunkową, jak i muzyczną.

Życie prywatne Magdy Narożnej od dawna budzi duże zainteresowanie fanów. Była żoną Dawida Narożnego, z którym założyła zespół „Piękni i Młodzi”. Ich małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem, który odbił się szerokim echem w mediach. Para ma razem córkę.

Po rozstaniu z Dawidem Narożnym wokalistka znalazła szczęście u boku nowego partnera. Choć dba o swoją prywatność, często dzieli się momentami z życia osobistego w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Magda Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi", od 2019 roku jest związana z Krzysztofem Byniakiem. Para zaręczyła się latem 2020 roku.

Mało kto wie, że Magda Narożna z wykształcenia jest technikiem dentystycznym. Choć zdobyła odpowiednie kwalifikacje, w zawodzie pracowała zaledwie miesiąc. Szybko zrozumiała, że jej prawdziwą pasją jest muzyka, co skłoniło ją do podążania za marzeniami i rozwijania kariery na scenie.

Będziecie kibicować jej w programie "Taniec z Gwiazdami"?

