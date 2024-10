Gisele przez wiele lat była w szczęśliwym związku z Tomem Bradym, z którym ma dwójkę dzieci: Benjamina i Vivian. Jednak ich małżeństwo zakończyło się w 2022 roku. Teraz, z 9 lat młodszym Joaquimem Valente, Bündchen zaczęła nowy etap, koncentrując się na rodzinie i życiu prywatnym.

Trzecia ciąża w wieku 44 lat

Fani modelki są zaskoczeni wieściami o trzeciej ciąży w wieku 44 lat, co może wiązać się z wyzwaniami zdrowotnymi. Mimo to Bündchen zawsze była inspiracją jako kobieta dbająca o zdrowie i formę fizyczną, co pozytywnie wpływa na jej obecny stan. Sama modelka jeszcze oficjalnie nie potwierdziła radosnej nowiny, lecz według mediów, jej bliscy nie kryją radości.

Radosne chwile dla Gisele i Joaquima! Para nie może się już doczekać, aby powitać na świecie nowego członka rodziny i zapewnić mu ciepły, kochający dom - podaje magazyn ''People''.

Mimo że Gisele ograniczyła wystąpienia zawodowe, nadal aktywnie działa w branży modowej, realizując liczne projekty, jak kampanie reklamowe i działania proekologiczne. Modelka znana jest również ze swojego stylu życia zgodnego z naturą, co wpływa na jej rodzinę i dzieci. Bündchen otwarcie mówi o swoich wartościach i chęci wychowywania dzieci w harmonii z naturą, co czyni ją inspiracją dla wielu fanów.

Narodziny trzeciego dziecka dla Gisele Bündchen są symbolicznym krokiem w jej życiu prywatnym, który łączy osobiste szczęście z determinacją, by pozostać wierną własnym wartościom. Z obecnym, o 9 lat młodszym partnerem Joaquimem Valente, ma dogadywać się świetnie. Nic zatem dziwnego, że owocem ich miłości będzie dziecko:

Spotykają się od czerwca. Nie śpieszą się. Na początku byli świetnymi przyjaciółmi. Ona jest bardzo skryta w tej kwestii i chciała zachować to w tajemnicy, dopóki się nie poznają - podawał w lutym magazyn ''People''.

Dla fanów na całym świecie, którzy obserwują każdy etap życia Gisele, jej ciąża jest przypomnieniem o sile kobiety, która mimo trudnych wyborów nie boi się nowych wyzwań.

Narodziny trzeciego dziecka to dla Bündchen i Valente'ego nowy, ekscytujący etap w ich życiu, który śledzą miliony fanów na całym świecie.

