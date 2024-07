Czerwona herbata ma wiele cennych składników i właściwości. Wspomaga walkę z cholesterolem, zawiera przeciwutleniacze, działa pobudzająco i odchudzająco. Czerwona herbata w ciąży może być jednak niebezpieczna.

Reklama

Czerwona herbata – właściwości

Najważniejszą zaletą czerwonej herbaty jest jej działanie odchudzające. Wspomaga ona spalanie tłuszczu dzięki zawartości kofeiny, która przyspiesza metabolizm. Czerwona herbata wspomaga walkę z cholesterolem, zmniejsza ryzyko występowania nowotworów i dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy hamuje proces starzenia się. Picie jej zalecane jest przy problemach z miażdżycą i trawieniem, przy przeziębieniach i w kuracjach oczyszczających organizm. Ponadto znajdują się w niej składniki mineralne i mikroelementy oraz olejki eteryczne. Czerwona herbata działa moczopędnie, usprawnia krążenie krwi, wpływa na poziom koncentracji i pamięci, wspomaga układ odpornościowy i łagodzi skutki kaca. Czy można ją zatem pić w czasie ciąży?

Zobacz także

Czerwona herbata w ciąży - przeciwwskazania

Ginekolodzy odradzają picie czerwonej herbaty w ciąży. Ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy może blokować metabolizm kwasu foliowego, a obniżenie jego stężenia we krwi matki może mieć negatywne skutki dla prawidłowego rozwoju płodu. Ze względu na wysoką zawartość kofeiny czerwona herbata może mieć zły wpływ na przebieg ciąży i rozwój dziecka. Nadmierne spożycie kofeiny w czasie ciąży może doprowadzić do powikłań i poronień. Szczególnie niewskazana jest herbata Pu-erh, która poprzez właściwości przeczyszczające wypłukuje niezbędne minerały i substancje odżywcze. Picie herbaty czerwonej zmniejsza wskaźnik wchłaniania żelaza, dlatego też kobiety w ciąży nie powinny popijać tym naparem suplementów diety bogatych w żelazo. Zaleca się natomiast picie herbaty typu Rooibos, która zaliczana jest błędnie do herbat czerwonych. Pozyskiwana jest z czerwonokrzewu afrykańskiego, nie zawiera kofeiny, ma działania uspokajające i rozkurczowe a dzięki zawartości flawonoidów poprawia nastrój i samopoczucie.