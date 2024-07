Nie każda ciąża wyklucza spanie w innej pozycji niż na lewym boku. Pozycja na prawym boku nie musi być niebezpieczna, choć u niektórych może powodować omdlenia. Dzieje się to przez ucisk żyły głównej dolnej.

Spanie na prawym boku w ciąży jest bezpieczne, jeśli matka czuje się dobrze, leżąc w tej pozycji. Wówczas nie ma przeciwwskazań, żeby spała w ten sposób. Nie ma także powodów do niepokoju, jeśli przebudzi się i stwierdzi, że leży w takiej pozycji.

Natomiast spanie na prawym boku w ciąży jest wykluczone, gdy kobieta w tej pozycji ma mroczki przed oczami, kołatanie serca czy czuje, że za chwilę zemdleje. Po zmianie pozycji objawy te ustępują. Wywołuje je zaburzony przepływ krwi żyłą główną dolną, która doprowadza krew z dolnej części ciała do serca.

Naczynie to przebiega po prawej stronie kręgosłupa, a uciśnięte nie może prawidłowo spełniać swej funkcji. Przez to krew nie dopływa do mięśnia sercowego i nie może zasilać organizmu matki i dziecka, powodując niedotlenienie.

Dlatego zaleca się spanie na lewym boku. Ta pozycja dodatkowo wspiera pracę nerek i zapobiega hemoroidom. Dzięki właściwemu wydalaniu wody z organizmu można uniknąć obrzęków, które w ciąży się zdarzają.