Robert Lewandowski po raz kolejny pokazał wielkie serce! Podczas meczu FC Barcelony polski napastnik zwrócił uwagę na chore dzieci, dedykując im swojego gola. Na trybunach nie zabrakło jego żony Anny Lewandowskiej, a także Mariny Łuczenko i jej teściowej, które gorąco kibicowały. Wzruszający gest Roberta Lewandowskiego poruszył fanów na całym świecie!

Wzruszające zachowanie Roberta Lewandowskiego na meczu FC Barcelony

Podczas ostatniego meczu FC Barcelony Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił, że jest nie tylko wybitnym piłkarzem, ale także człowiekiem o ogromnym sercu. Polski napastnik zdobył kluczową bramkę dla swojej drużyny, jednak to nie samo trafienie stało się głównym tematem rozmów kibiców i mediów na całym świecie.

Po zdobyciu gola "Lewy" wykonał wyjątkowy gest – ułożył dłonie w kształcie serca. Jak się później okazało, nie był to przypadkowy ruch, lecz pełen emocji symbol wsparcia dla chorych dzieci. Sam piłkarz odniósł się do tego momentu w mediach społecznościowych, podkreślając, że jego dedykacja miała szczególne znaczenie.

Dzisiaj chodzi o coś więcej niż tylko grę. Okażmy nasze serca dla tych dzielnych młodych wojowników na całym świecie walczących z rakiem. Razem robimy różnicę - napisał Lewandowski pod zdjęciem w mediach społecznościowych.

Fani zachwyceni gestem Lewandowskiego

Gest Roberta Lewandowskiego wywołał ogromne poruszenie wśród fanów i komentatorów sportowych. Wielu kibiców doceniło to, że Lewandowski, mimo presji i skupienia na grze, nie zapomina o tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. To kolejny dowód na to, że dla polskiego napastnika futbol to coś więcej niż sport – to także możliwość niesienia radości i nadziei.

Twój gest po dzisiejszej bramce był wzruszający @_rl9 Jesteś człowiekiem, który w zasadzie nigdy nie przeszedł obojętnie obok ludzkiej krzywdy, zawsze pomagałeś najbardziej potrzebującym i wyrażałeś swoją solidarność z nimi. Dziękujemy za dzisiejszą lekcję o tym, co naprawdę jest w życiu ważne Jesteś naszym wzorem

Brawo Robert! - zachwycają się fani.

To nie pierwszy raz, kiedy Lewandowski angażuje się w pomoc najmłodszym. Piłkarz regularnie wspiera akcje charytatywne i udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale także solidarność i wsparcie dla potrzebujących. Ostatnio Lewandowscy rozbili bank dla WOŚP i ich licytacje przekroczyły razem ponad 125 tys. złotych.

Anna Lewandowska i Marina Łuczenko na trybunach

Podczas emocjonującego spotkania na trybunach nie zabrakło oczywiście ukochanej Roberta Lewandowskiego – Ani, która z pełnym zaangażowaniem wspierała męża. Jednak nie tylko on miał swoją wierną fankę podczas meczu z Rayo Vallecano. Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, wspierała swojego męża wraz ze swoją teściową, tworząc rodzinny doping, który dodawał otuchy polskiemu bramkarzowi.

