Księżniczka Beatrycze, córka księcia Andrzeja i Sary Ferguson, jest w ciąży - poinformował Pałac! Poród księżniczki przewidywany jest na wiosnę 2025 roku. Data ta została oficjalnie potwierdzona przez Buckingham Palace, który ogłosił radosną wiadomość, wzbudzając ekscytację wśród członków rodziny królewskiej oraz fanów monarchii. Zgodnie z doniesieniami, cała rodzina czeka z niecierpliwością na przybycie nowego potomka, który dołączy do starszej siostry, Sienny Elizabeth oraz Wolfiego, syna męża księżniczki z poprzedniego związku.

Księżniczka Beatrycze w drugiej ciąży!

Rodzina królewska, w tym Jego Królewska Mość, Król Karol III, zareagowała z entuzjazmem na informację o ciąży Beatrycze. Wiadomość ta przyniosła wiele radości zarówno członkom brytyjskiej rodziny królewskiej, jak i rodzinie Edoardo Mapelli Mozzi, która również czeka na narodziny nowego członka. Beatrycze i Edoardo od lat pokazują, że rodzina jest dla nich najważniejsza, dlatego też ta wiadomość została przyjęta z wielką radością i serdecznymi gratulacjami.

Jej Królewska Wysokość Księżniczka Beatrycze i pan Edoardo Mapelli Mozzi z wielką przyjemnością ogłaszają, że wczesną wiosną spodziewają się narodzin swojego drugiego dziecka, Wolfie i trzyletnia Sienna będą rodzeństwem czytamy w komunikacie pałacu

Księżniczka Beatrycze i Edoardo Mapelli Mozzi są razem od 2018 roku, a ich związek kwitnie od chwili, kiedy postanowili złożyć przysięgę małżeńską w 2020 roku. Para, mimo swoich królewskich obowiązków, zawsze stawia na pierwszym miejscu rodzinę, co widać w ich codziennym życiu. Beatrycze wspiera Edoardo również w jego roli ojca dla ośmioletniego syna Wolfiego z poprzedniego związku, czyniąc ich rodzinę pełną miłości i troski o każdego z jej członków.

Kim jest Edoardo Mapelli Mozzi i jego rola w rodzinie?

Edoardo Mapelli Mozzi, znany jako Edo, jest nie tylko mężem księżniczki Beatrycze, ale także odnoszącym sukcesy biznesmenem oraz ojcem. Przed poznaniem Beatrycze, Edoardo był związany z inną partnerką, z którą ma syna Wolfiego. Wolfie jest traktowany przez Beatrycze jak jej własne dziecko, a teraz czeka on na narodziny przyrodniego rodzeństwa. Edoardo wspiera swoją żonę we wszystkich jej inicjatywach, a także aktywnie angażuje się w życie rodzinne, co sprawia, że rodzina Beatrycze jest jedną z bardziej kochających i wspierających w rodzinie królewskiej.

Trzyletnia Sienna Elizabeth, pierwsze dziecko Beatrycze i Edoardo, już wkrótce stanie się starszą siostrą. Beatrycze i Edoardo zadbali o to, aby Sienna dorastała w atmosferze pełnej ciepła i wsparcia, co z pewnością pomoże jej w tej nowej roli. Sienna jest również jedną z ulubienic rodziny królewskiej, a jej obecność na różnych wydarzeniach rodzinnych wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich. Z narodzinami drugiego dziecka, Sienna z pewnością zyska nową rolę jako starsza siostra, pełna miłości i troski.

