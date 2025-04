Aggie, czyli Agnieszka Lal, to popularna influencerka oraz prowadząca pierwszą polską edycję programu "Prince Charming". Swoją charyzmą i pozytywną energią szybko zdobyła sympatię widzów. Aggie od lat działa aktywnie w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami swoim życiem prywatnym i zawodowym.

Aggie i jej mąż Jacob podzielili się z fanami radosną nowiną — spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Informację ogłosili za pośrednictwem Instagrama, gdzie zamieścili krótkie wideo ukazujące moment, w którym Aggie dowiaduje się o ciąży. Influencerka nie kryła wzruszenia i radości, co szybko udzieliło się ich obserwatorom.

Trzymaliśmy to w tajemnicy... Nie ma nic bardziej intymnego niż zrobienie testu ciążowego po raz pierwszy w życiu - tak bardzo pragnąć, żeby był pozytywny. (...) To rodzaj nadziei, którą zrozumieją tylko rodzice. Taki, który otwiera cię, zanim cokolwiek się zacznie. Nie widzisz żadnej linii... A potem *masz* linię

Jacob i ja tak długo na to czekaliśmy. (...) Będziemy mieć dziecko! I nadal wydaje się to surrealistyczne. Ale to się dzieje. I nie moglibyśmy być bardziej wdzięczni

- dodała influencerka.