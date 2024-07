Przyspieszyć metabolizm można stosując odpowiednią dietę i wykonując regularne ćwiczenia. Metabolizm spada pomiędzy 25. a 30. rokiem życia, ale jest to zależne od wielu czynników.

Co robić, by przyspieszyć metabolizm? Przemianę materii można przyspieszyć stosując się do kilku prostych reguł.

Jedz śniadania

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia, dlatego też nawet jeśli nie odczuwasz głodu, zmuś się i zjedz je. Powinno być ono pełnowartościowe i bogate w błonnik i węglowodany. Unikaj jedzenia drożdżówek, a postaw na posiłek bardziej pożywny.

Aktywność fizyczna

Ćwiczenia są niemal najskuteczniejszym sposobem na przyspieszenie metabolizmu. Zacznij uprawiać sport regularnie i najlepiej przeplataj ćwiczenia aerobowe z ćwiczeniami tlenowymi. Te pierwsze wzmocnią masę mięśni, natomiast ćwiczenia tlenowe (pływanie, bieganie, jazda na rowerze) przyspieszą bicie serca i oddychanie. Ćwicz regularnie, najlepiej po 45 minut co drugi dzień. Po 30 minutach od zakończenia treningu zjedz jakiś owoc, np. jabłko czy banana.

Regularne posiłki

Staraj się nie głodować, a jeść regularnie, najlepiej co 3-4 godziny w ciągu dnia po 5 posiłków. Głodówki powodują, że metabolizm spowalnia, a to przyczynia się do tycia. Ostatni posiłek jedz nie później, niż 2-3 godziny przed pójściem spać.

Wysypiaj się

Staraj się spać przez 7-8 godzin. To jest odpowiednia ilość godzin snu dla organizmu, który będzie wypoczęty i będzie funkcjonował tak jak należy. Krótszy sen spowalnia metabolizm.

Woda

Pij duże ilości wody, najlepiej niegazowanej i mineralnej, 2 litry w ciągu dnia. Woda doskonale oczyszcza organizm z toksyn, a już lekkie odwodnienie organizmu przyczynia się do spowolnienia metabolizmu i przemiany materii.

Chłodny prysznic

Kąpiele i prysznice bierzmy w chłodnej lub letniej wodzie. Unikajmy wysokiej temperatury, ponieważ zimna woda wspomaga metabolizm i spowalnia starzenie się skóry.