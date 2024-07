Przesądy ciążowe są ciągle żywe, choć trudno uwierzyć, że ktoś może je brać na poważnie. Niektóre z nich dotyczą wyglądu dziecka, inne jego usposobienia, a są też przesądy związane z porodem i zdrowiem malca.

Przesądy w ciąży dotyczące wyglądu dziecka

Według zabobonów, jeśli ciężarna zapatrzy się na jakiegoś mężczyznę, dziecko będzie podobne do niego, a nie do męża czy partnera. Podobnie, jeśli przyszła matka zapatrzy się na osobę o innym kolorze skóry – maluch według przesądu może urodzić się z innym kolorem skóry niż rodzice. Nie wolno też patrzeć na ludzi brzydkich, żeby i dziecko takie nie było. Ludowe mądrości mówią, że jedzenie w ciąży truskawek jest przyczyną naczyniaków u dziecka, a jedzenie czegokolwiek nożem czy oblizywanie go sprawi, że maluch urodzi się z rozszczepem wargi. Oprócz naczyniaków, matka może spowodować u dziecka rumień na buzi, jeśli w ciąży będzie patrzyła na ogień. Łatwo też sprawić, że malec będzie miał znamię – zabobony twierdzą, że wystarczy, aby ciężarna dotknęła się po oparzeniu albo przestraszeniu – w tym miejscu na ciele dziecko będzie naznaczone. Przesądy ciążowe dotyczą też owłosienia dziecka. Golenie nóg czy patrzenie na księżyc stwarza ryzyko, że pociecha będzie łysa, z kolei przytulanie włochatego psa wywołuje odwrotny efekt – od tego dziecko ma być owłosione. Natomiast w wyniku farbowania włosów podczas ciąży dziecko może urodzić się rude. Także często spotykanym przesądem jest ten, że siedzenie po turecku w ciągu dziewięciu miesięcy noszenia dziecka pod sercem niemal gwarantuje, że malec będzie miał krzywe nogi.

Czego nie robić w ciąży, by dziecko było zdrowe? Przesądy dotyczące zdrowia malucha

Przesądy w ciąży dotyczą także sfery zdrowia dziecka. Żeby nie zapeszyć, nie powinno się kupować wyprawki przed porodem. Nieszczęście przynosi też obecność na pogrzebie. Nie wolno też iść na chrzciny ani na ślub, bo to przyniesie pecha chrzczonemu dziecku i parze młodej. Przesądy ciążowe twierdzą, że aby dziecko nie było niepełnosprawne, nie można patrzeć na takie osoby ani obcinać w trakcie ciąży włosów. Słuchanie zapowiedzi w kościele grozi urodzeniem głuchego dziecka, a przymierzanie okularów – wadą wzroku. Natomiast patrzenie przez dziurkę od klucza czy wizjer będzie skutkowało tym, że dziecko będzie miało zeza. Mądrość ludowa twierdzi również, że dziecku będą ropiały oczy, jeśli matka przez dwa ostatnie miesiące ciąży będzie uprawiała seks. Przesądy w ciąży dotyczące zdrowia malucha wieńczy ten, który łączy chodzenie ciężarnej po kałużach z dziecięcym wodogłowiem.

Przesądy ciążowe dotyczące usposobienia i cech dziecka

Przekazywane z pokolenia na pokolenie rady dla przyszłych matek uwzględniają też przesądy związane z cechami dziecka i jego usposobieniem. Na przykład martwienie się sprawi, że dziecko będzie leworęczne, a mocny makijaż ciężarnej sprowadzi jej dziecko na złą drogę. Nie wolno ani patrzeć na słońce, ani płakać, bo malec też będzie płaczliwy. Istnieje też przesąd, że jeśli na ciężarną podczas zmywania naczyń chlapnie woda, dziecko zostanie w przyszłości alkoholikiem.

Przesądy w ciąży dotyczące porodu i matki

Niewłaściwe zachowanie podczas ciąży według przesądów może wpłynąć na przebieg porodu i to, co dzieje się po nim. Najbardziej znanym zabobonem jest zakaz przechodzenia pod kablami czy sznurem z praniem, a także noszenia korali, naszyjników czy apaszek – powoduje to, że przy porodzie dziecko prawie na pewno owinie się pępowiną. Krąży też opinia, jakoby mycie krocza w trakcie ciąży mogło spowodować krwotok i poronienie. Przesądy ciążowe dotyczą też tego, co będzie po porodzie. Przypinanie szpilek sprawia, że po wydaniu dziecka na świat łożysko nie chce się urodzić. Przytulanie psa czy kota przez ciężarną przenosi na nie całą miłość matczyną, a dzielenie się jedzeniem powoduje, że w piersiach zabraknie pokarmu.

